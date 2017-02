Wien – Die Niederlande, Deutschland, Belgien, Portugal, die Schweiz,... – und jetzt auch endlich Österreich: Mit einem Satirevideo hat sich die Alpenrepublik bei US-Präsident Donald Trump als „zweitbestes Land nach den Vereinigten Staaten“ beworben. Das mit sechs Minuten recht lange Video wurde am Dienstagabend in der ORF-Sendung „Willkommen Österreich“ mit dem Komikerduo Stermann und Grissemann präsentiert.

In Trumps Sprachstil beschreibt FM4-Sprecher Steve Chaid Österreich als „the biggest country in Europe“ . Zwar würden andere behaupten, Österreich sei „small“. Doch das seien „Fake News“. Dann wird es gleich historisch. In Erinnerung an die Türkenbelagerungen Wiens heißt es: „We invented the muslim ban. In 1529 we kicked the Turks out of our country. In 1683 they came back, we kicked them out again. Total losers, can‘t even ski.“ Weiters brüstet sich Österreich damit, beide Weltkriege begonnen zu haben.

„Refugees welcome – to Germany“

Wir Österreicher seien zudem bekannt für unsere Willkommenskultur, heißt es weiter. „This is why we say: Refugees welcome – to Germany“. Danach folgt die obligatorische Aufzählung skurriler Ortsnamen mit expliziter englischer Bedeutung – von Fucking über Hard bis Assling.

Anschließend wird Trump an seine Aussage erinnert, er würde mit Ivanka Trump ausgehen, wäre sie nicht seine Tochter. „Guess what, dating your daughter is quite common in Austria“, heißt es da, begleitet von einem Bild von Josef Fritzl. Österreich habe „the most beautiful women ever“. Belegt wird das mit Videoausschnitten von Conchita Wurst. „You can grab them by the pussy, really. Tell us how you liked it.“

Der zweite Teil des Videos ist ein Ausflug quer durch die österreichische Politik- und Kulturlandschaft. „Our best singer“ Andreas Gabalier etwa wird als „Mischung aus Elvis Presley und einem Taschtentuch“ beschrieben.

Und weil Trump nachgesagt werde, er agiere wie jemand, der sich nach einem 20-Meilen-Sprung den Kopf gestoßen hätte, folgt ein Hinweis auf Stratosphären-Springer Felix Baumgartner: „We do have a guy, who hit his head after a crash from 20 miles to the ground. He is crazy, not in a good way.“

Außenminister Sebastian Short

Außerdem habe Österreich „the youngest, brightest and coolest foreign minister in the world“. „Sebastian Short“ sei etwa im Alter von Trumps Sohn Barron (10), die beiden könnten beste Freunde werden. Unser Bundeskanzler sei Humphrey Bogart – „he‘s great. Really sexy. Really cool“ – und werde von allen Frauen geliebt.

In diesem Sinne: America first – Austria second. (TT.com)