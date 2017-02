Berlin - In Deutschland wird am Sonntag ein neuer Bundespräsident gewählt. Aussichtreichster Kandidat ist der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Der neue Staatschef tritt am 18. März die Nachfolge von Joachim Gauck an, der aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur verzichtete.

Wie wird der Bundespräsident in Deutschland gewählt?

Der Bundespräsident wird in Deutschland nicht direkt gewählt, sondern von einer Bundesversammlung. Er hat wenig politische Macht. Das hat historische Gründe. Die deutschen Verfassungsväter zogen im Grundgesetz von 1949 Lehren aus den Erfahrungen der ersten deutschen Republik (1919-1933), als ein übermächtiger Reichspräsident den Weg in die Diktatur ebnete.

Wer sitzt in der Bundesversammlung?

Die Bundesversammlung, die nur zur Präsidentenwahl zusammentritt, setzt sich aus den Abgeordneten des Bundestages (derzeit 630) und ebenso vielen Vertretern der 16 Länder zusammen. Die Bundesländer entsenden nicht nur Politiker, sondern auch Prominente in die Versammlung. So dürfen dieses Jahr unter anderem Fußballbundestrainer Joachim Löw, Schauspielerin Iris Berben, Sänger Peter Maffay und Komiker Hape Kerkeling ihre Stimme abgeben.

Wer stellt sich zur Wahl?

Der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier (61) ist der Kandidat der Regierungskoalition. Es gibt drei weitere Bewerber, die als chancenlos gelten: Christoph Butterwegge (66) für die Linke, Albrecht Glaser (75) für die rechtspopulistische AfD und Alexander Hold (54) für die bayerischen Freien Wähler.

Wann steht der Wahlsieger fest?

Für den Sieg im ersten oder zweiten Wahlgang ist die absolute Mehrheit der Stimmen in der Bundesversammlung erforderlich. Vom dritten Wahlgang an reicht eine einfache Mehrheit.

Welche Rolle spielen die Parteien?

Die großen Parteien versuchen, einen aus ihren Reihen als ersten Mann im Staat durchzusetzen. Je nach den Ergebnissen der Landtagswahlen in Deutschland kann es in der Bundesversammlung andere Mehrheiten als im nationalen Parlament geben. Auf diese Weise wurden auch schon Kandidaten der Opposition zum Bundespräsidenten gewählt, wie Karl Carstens (CDU) 1979 oder Horst Köhler (CDU) 2004. In der Bundesversammlung 2017 hat aber weder das Mitte-Rechts-Lager (Christdemokraten und Liberale) noch das Mitte-Links-Lager (SPD, Grüne, Linke) eine Mehrheit. Christ- und Sozialdemokraten einigten sich auf Steinmeier als gemeinsamen Bewerber.

Welche Macht hat der Bundespräsident?

Der Bundespräsident hat nach der deutschen Verfassung nur wenig politische Macht. Als Staatsoberhaupt repräsentiert er aber das Land nach innen und nach außen, kann mit Reden Orientierung geben und in Zeiten politischer Zerrissenheit integrierend wirken.

Wie lang ist die Amtszeit?

Der Bundespräsident wird für fünf Jahre gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. In der Geschichte der Bundesrepublik sind zwei Präsidenten vorzeitig ausgeschieden: Horst Köhler trat am 31. Mai 2010 während seiner zweiten Amtszeit zurück, weil er sich wegen Äußerungen zur Verteidigungspolitik zu Unrecht kritisiert fühlte. Sein Nachfolger Christian Wulff trat wegen Korruptionsvorwürfen, die sich im Nachhinein als haltlos erwiesen, nach nur 598 Tagen im Amt am 17. Februar 2012 zurück. (TT.com, dpa)