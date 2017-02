Innsbruck – Bereits im Sommer hat die unterschiedliche Auszahlung der Mietzinsbeihilfe zu heftigen politischen Kontroversen geführt. Die Mietzinsbeihilfe ist eine freiwillige Leistung der Kommunen. Das Land zahlt 70, die Gemeinde 30 Prozent. Innsbruck hat ab 1. September die Anwartschaft auf drei Jahre erhöht. In den Gemeinden gibt es nämlich unterschiedliche Regelungen, ab wann sie ausgezahlt wird. 25,2 Millionen Euro betrug sie 2015, davon haben die Gemeinden 7,5 Mio. Euro beigesteuert.

Schon seit Jahren werden deshalb Forderungen nach einer landeseinheitlichen Gewährung laut. Die Grünen machen jetzt einen neuerlichen Vorstoß und sparen nicht mit Kritik am Gemeindeverband bzw. den Kommunen. „Ich habe den Eindruck, dass so manche Gemeinde finanziell Schwache bewusst von ihrem Ort fernhalten will. Das ist unsolidarisch gegenüber allen anderen und unfair gegenüber den finanziell schwächeren Menschen“, sagt der grüne Klubchef Gebi Mair.

Die Grünen sprechen von einer „Blockade-Haltung“ durch die Gemeinden. Mair fordert „deshalb eine landesweit einheitlich geregelte Mietzinsbeihilfe. Und wir brauchen Vergabekriterien für Gemeindewohnungen, bei denen MindestsicherungsbezieherInnen eine Chance haben“. Er nimmt auch Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP) in die Pflicht. In Sölden, wo Schöpf Bürgermeister ist, gebe es überhaupt keine Richtlinie über die Gewährung der Mietzinsbeihilfe.

Gleichzeitig haben laut Mair nur wenige Gemeinden Richtlinien mit Sozialkriterien für die Vergabe von Gemeindewohnungen. Der grüne Klubchef hebt dabei Innsbruck oder Schwaz mit transparenten Kriterien sozialer Bedürftigkeit hervor. „In anderen Gemeinden gibt es Intransparenz über die Wohnungsvergabe.“

Schöpf nimmt die Kritik gelassen und ortet hinter dem Vorstoß der Grünen ein Ablenkungsmanöver rund um die neue Dreijahresfrist in der Landeshauptstadt. „Schließlich regieren sie ja in Innsbruck mit.“ Über Sölden müsse sich Mair keine Gedanken machen. „Wir sind nicht unsozial, die Gemeinde schaut sich jeden Einzelfall ganz genau an.“ Sozialleistungen seien tatsächlich eine Herausforderung, die Situation bei der Mietzinsbeihilfe sei im Ötztal aber eine andere als etwa in den Ballungsräumen der Inntalfurche, so der Gemeindepräsident.

Eine einheitliche Regelung kann sich Schöpf vorstellen, einen Bezug ab dem ersten Tag jedoch nicht. „Wenn schon, dann benötigt es ein praktikables Modell, keine Schnellschüsse.“ (pn)