Von Denise Daum

Götzens – Der Speckgürtel rund um Innsbruck wächst und wächst. Die Grundstückspreise steigen nahezu täglich – Ende ist keines in Sicht. Im Mittelgebirge sind Quadratmeterpreise für Wohnungen jenseits der 4000 Euro gang und gäbe. In der Gemeinde Götzens soll nun aber Schluss mit lustig für Bauträger sein. Bei Neuwidmungen müssen jetzt schon bis zu 50 Prozent zu günstigen Konditionen für sozialen Wohnbau bereitgestellt werden. Das Problem ist vor allem das bereits gewidmete Bauland – in Götzens immerhin 20 Hektar. Um hier regulierend einzugreifen, muss die Gemeinde etwas tiefer in die Trickkiste greifen – aber es geht, ist der Bürgermeister Josef Singer überzeugt. Das Zaubermittel soll die Vertragsraumordnung sein. Geht es nach dem Bürgermeister, soll es in Zukunft bei jedem Vorhaben mit mehr als drei Wohneinheiten einen Bebauungsplan brauchen. Für eine Genehmigung muss der Bauträger einer privatwirtschaftlichen Vereinbarung mit der Gemeinde zustimmen, wonach nur wohnbaugeförderte Wohnungen gebaut werden. Zudem muss der Bauträger nachweisen, dass unter den Götznern auch Bedarf an Wohnungen besteht.

Der freie Markt würde demnach bei Grundstücken von über 600 Quadratmetern Größe bzw. bei Bauten mit mehr als drei Einheiten aufhören. „Damit wollen wir einerseits den massiven Zuzug eindämmen und andererseits für Einheimische leistbaren Wohnraum schaffen“, erklärt Singer.

Dass sein Plan rechtlich hält, davon ist der Bürgermeister überzeugt – immerhin habe er sich mit Raumplaner sowie Verfassungsjuristen abgesprochen. Auf Widerstand und Konflikte stellt er sich trotzdem ein. „Ich fühle mich aber der Götzner Bevölkerung verpflichtet, nicht den Spekulanten“, gibt sich Singer kämpferisch.

Der Gemeinderat hat in einer Sondersitzung kommenden Dienstag über die entsprechende Änderung des Raumordnungskonzepts zu entscheiden.