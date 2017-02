Nicht „nur“ die Bauern, sondern auch die Jäger sind sauer. Grund ist immer noch der TirolBerg in St. Moritz, wo Fleisch aus Ungarn oder Deutschland, nicht aber aus Tirol serviert wurde. „Wir hätten Tiroler Wildbret in jeder Form und im ausreichenden Umfang liefern können“, erklärt Landesjägermeister Anton Larcher. „Die Tirol Werbung hat nicht einmal angefragt.“ Die gesamte Jägerschaft sei „empört“, die Vorgangsweise sei „nicht nachvollziehbar“. In der Vorstandssitzung des Tiroler Jägerverbandes sei dies klar artikuliert und Landeshauptmann Günther Platter auch mitgeteilt worden. Platter ist Tourismusreferent. Konsequenzen für den Chef der Tirol Werbung, Josef Margreiter, hat Platter ausgeschlossen und Besserung gelobt. „Nach 15 Jahren kommt man drauf, dass im TirolBerg Tiroler Produkte angeboten werden sollen? Das ist wohl ein Witz“, kritisiert Impuls-Tourismussprecher Josef Schett. „Die Aktion, keine regionalen Produkte zu servieren, ist marketingtechnischer Selbstmord. Mir blutet das Herz“, meint Schett. Es sei an der Zeit, die Tirol Werbung auf neue Beine zu stellen und neue Ideen auf den Tisch zu legen. Die FPÖ hat bereits den Rücktritt Margreiters gefordert. Er sitzt seit mehr als 20 Jahren an der Spitze der Tirol Werbung. In St. Moritz wird seit gestern Tiroler Fleisch serviert.

In Tirol sollen Asylwerber künftig eine Bankomatkarte bekommen, um Geld, das sie aus der Grundversorgung erhalten, beheben zu können. „Das ist ein österreichweit einzigartiges Projekt. Schluss mit Schlange stehen am Zahltag, hin zur Selbstständigkeit ist das Motto“, erklärt Georg Mackner, Sprecher der Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD). Grundversorgungsleistungen seien bisher stets am Monatsanfang in bar an Asylwerber ausbezahlt worden. Nachteile dieser Praxis lägen auf der Hand, meint Mackner. „Hoher Verwaltungsaufwand für Betreuer und ein Gefühl von Bevormundung für Asylwerber.“ Die elektronische Geldbörse, kurz EleG, sei in Zusammenarbeit mit der Hypo Tirol Bank entwickelt und bereits im Sommer 2016 in der Innsbrucker Unterkunft Trappschlössl getestet worden. „Den Asylsuchenden gefällt die Selbständigkeit und dass sie ihre Scheine nicht zuhause lagern müssen. Plastikgeld ist da einfach viel praktischer“, erzählt Betreuerin Andrea Cater-Sax. Sie leitet das Trappschlössl. (aheu)