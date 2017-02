Von Max Ischia

St. Moritz – „Henrik ist der Mann, den es zu schlagen gilt.“ Sagt Marcel Hirscher. „Marcel ist bei allem, was er macht, der Favorit.“ Sagt Henrik Kristoffersen. Und wer mit Statistischem nicht zwingend auf Kriegsfuß steht, kann im heutigen WM-Slalom (9.45/13 Uhr/live ORF eins) mit gutem Gewissen auf einen der beiden setzen. So sehen es auch die Buchmacher. Bet-at-home etwa weist den Norweger als 2,50-Favoriten vor Österreichs Ski-Superstar (2,70) aus. Mit gebührendem Abstand folgen der Russe Khoroshilov (15,00) und der Einzige, der Kristoffersen (5 Siege) und Hirscher (2) in diesem Winter in einem klassischen Slalom schlagen konnte, folgt mit einem Tschippel anderer: der Südtiroler Manfred Mölgg (25,00).

Auch wenn die großen zwei die Favoritenrolle galant hin- und herschieben, in einer Beziehung hört man von den beiden ein und dasselbe: Der alles in allem flache WM-Hang erweitert den Favoritenkreis beträchtlich. Hirscher, dessen Energiehaushalt nach eigenem Bekunden schon voller war, macht viel von den äußeren Verhältnissen abhängig. „Wenn die Piste hart ist, fühle ich mich gut. Ist sie weich, habe ich weiche Knie.“ Und auch wenn zum heutigen WM-Finale noch einmal strahlender Sonnenschein angesagt ist, sollte die Piste im Gegensatz zum Kombinationsslalom nach entsprechender Vereisung doch besser halten.

Im Flachen gibt es einen, der nachweislich noch flinker ist als die großen zwei: der Schwede André Myhrer, der ähnliche Fähigkeiten hat wie einst der zweifache Slalom-Weltmeister und Olympiasieger Mario Matt. Der Schwede gewann auch den Torlauf beim Weltcupfinale im März – vor Hirscher ...

Einer, der angesichts der doch flachen Hangtypographie immer wieder als Mitfavorit gehandelt wurde, kommt aus Österreich, genauer aus Radenthein in Kärnten: Marco „Blacky“ Schwarz. Der 21-Jährige, der bei den Olympischen Jugend­spielen in Innsbruck 2012 dreimal Gold geholt hatte, gibt sich betont entspannt: „Ich bin kein Favorit – aber ein aussichtsreicher Jäger.“