Am Samstag herrschte Aufregung um den Tivoli-Nebenplatz, die Trainings-Heimstätte des FC Wacker. Die Fan-Seite tivoli12 berichtete vom desolaten Zustand des Platzes zwei Wochen nach dem Snowboard-Festival Air+Style, außerdem seien zahlreiche Schrauben gefunden worden.

Olympiaworld-Geschäftsführer Michae­l Bielowski relativierte: „Der Boden ist gefroren, der Platz noch gesperrt. Er wird bald hergerichtet und gereinigt." Sportlich fasste Trainer Karl Daxbacher den 5:1-Testspielerfolg gegen Vorwärts Steyr mit zufriedenen Worten zusammen: „Du musst gegen einen Regionalligisten erst einmal 5:1 gewinnen. Die Leistung war ansprechend."

Dass auch der Rasenplatz in Linz nicht im besten Zustand schien, war der Witterung geschuldet: „Der Regen hat den Platz immer tiefer gemacht. Aber es war trotzdem gut, dass wir hingefahren sind." Dass die Startaufstellung ein Hinweis auf jene im Derby am kommenden Freitag ist, will Daxbacher so nicht bestätigen. Schon allein, weil mit Freitag, Säumel, Pichler (alle krank) und Hölzl (Fersenprobleme) vier Akteure mit Stammplatzanspruch noch fehlten.

Bei der WSG Wattens gab es gestern in Sachen Lukas Katnik keine Neuigkeiten. Der Angreifer hatte sich ja bei der 1:2-Testspielniederlage gegen Chisinau eine Knieverletzung zugezogen. Ein MRT am Montag soll Klarheit bringen. (t.w., floh)