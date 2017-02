Innsbruck – Die milde Wetterphase erreicht am Donnerstag laut dem Wetterdienst Ubimet ihren vorläufigen Höhepunkt: Mit einer starken Südwestströmung gelangt für die Jahreszeit sehr milde Luft in den Alpenraum, gleichzeitig wird es föhnig. „Die Temperaturen legen damit noch einmal deutlich zu“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Verbreitet werden am Nachmittag frühlingshafte 14 bis 19 Grad gemessen.“ Sehr mild wird es auch auf den Bergen, die Frostgrenze steigt vorübergehend auf 2.500 bis 2.800 Meter an. Damit ist der Donnerstag der bislang wärmste Tag des Jahres sowie des Winters 2016/17.

Spitzen von 20 Grad möglich

Die wärmsten Regionen werden laut Ubimet unter anderem der Raum Kufstein, das Vorarlberger Rheintal und der Salzburger Flachgau sein. Ganz vereinzelt sind hier sogar Spitzen von 20 Grad möglich. Dazu scheint überall zeitweise die Sonne, auch wenn hin und wieder ein paar Wolkenfelder durchziehen. In vielen Tälern muss man mit teils stürmischem, föhnigem Süd- bis Südwestwind rechnen.

Vor einem Jahr war es übrigens noch wärmer. Am 22. Februar 2016 wurde im niederösterreichischen Pottschach mit 23,2 Grad sogar ein neuer österreichischer Februarrekord aufgestellt. „Dieser bleibt in diesem Jahr allerdings außer Reichweite“, so Spatzierer.

Kaltfront und Mittelmeertief beenden Vorfrühling

Das frühlingshafte Wetter wird aber schon am Freitag von einer massiven Kaltfront und einem sich gleichzeitig bildenden Mittelmeertief beendet. Im gesamten Bergland regnet es allmählich häufig und bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze bis in die Täler. Nur unterhalb von rund 500 Meter mischt sich mitunter noch Regen dazu. Dazu frischt auf den Bergen teils stürmischer Nordwestwind auf.

Die Temperaturen gehen deutlich zurück, die maximal 2 bis 12 Grad werden schon in der Früh erreicht. In 2.000 m kühlt es bis zum Abend auf minus 5 bis minus 7 Grad ab. (TT.com)