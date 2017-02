Wenn am Sonntagsbend wieder unzählige goldene Figuren in die Hände der glücklichen Gewinner fallen, heißt es genau hinschauen: Wer hat sich besonders gestylt, was haben die Hollywood-Stars in ihrer Tasche und wie bedanken sie sich bei ihren Liebsten?

Die schönsten Trophäen

Natürlich ist der Oscar, der heute in Los Angeles verliehen wird, ein goldiger Prachtjunge – und in der Edelmetall-Farbe glänzen viele andere ähnliche Preise auch. Da wären z.B. tierische Trophäen – wie der Bär des Filmfests Berlinale bzw. der Goldene Löwe der Filmfestspiele Venedig. Den Oscar für die schönste Statue vergeben wir allerdings an den Emmy. Dagegen wirkt der Schallplatten-Spieler (Grammy-Verleihung) ein wenig altbacken.

Die unauffälligste Schönheits-OP

Der Oscar für jenen alternden Star, der es schafft, jung auszusehen und seine Schönheitsoperation zu verheimlichen, geht an ... schwer zu sagen. Sicher nicht gewinnen in dieser Kategorie würden Nicole Kidman oder Mickey Rourke. Beiden wird seit Jahren nachgesagt, sich unters Messer gelegt zu haben. Ihr Porzellangesicht hat Nicole Kidman nun sogar zu einem Werbedeal mit einem Hautcreme-Produzenten verholfen.

Vor der Oscar-Nacht boomt in Los Angeles das Geschäft mit der Schönheit. Wie bei einem halbwegs guten Film dauert es allerdings Monate, bis alles im Kasten ist. Der Schönheits-Chirurg Raj Kanodia, der laut eigener Aussage schon Jennifer Aniston oder Cameron Diaz das Skalpell und Botox-Spritzen anlegte, sagte in einem Interview, dass die Stars spätestens im November mit den ersten Behandlungen beginnen würden. So hätten die Narben vom Lifting Zeit zu heilen. Immer öfter nachgefragt wird abgesehen von Botox die kurzfristige Behandlung mit dem Laser, der Falten im Gesicht schnell reduziert. Eine Behandlung kostet in L.A. um die 500 Euro, eine mit Botox je nach Anzahl der Spritzen um die 1000 Euro.

Aber glattgebügelte Gesichter sind nicht das Einzige, auf das die Stars vor der Oscar-Nacht achten. Vor einem Jahr mutmaßte die Klatschzeitung Bunte, dass Cate Blanchett extra für die Nacht der Nächte in Hollywood eine Extra-Diät eingelegt haben muss. Andere Schauspieler helfen lieber mit einem Fitness-Trainer nach. Apropos Fitness-Trainer und junge Haut: Für beides ist im Goodie-Bag (siehe rechts) gesorgt, den die Nominierten heuer bekommen.

Das ausgefallenste Menü

Der Koch-Oscar geht – wie jedes Jahr – an Wolfgang Puck. Er wird zum 23. Mal das Menü für das offizielle After-Event der Gala auftischen. 1500 hochkarätige Gäste dürfen sich unter anderem schon auf marokkanisch gewürzte Rippchen des Wagyu-Rindes, Seezunge mit Sonnenblumenpüree oder ganz einfach auf ein paar Mini-Burger freuen. Insgesamt werden 35 verschiedene oscarreife Gerichte serviert.

Das teuerste Goodie-Bag

Der Oscar für das sinnvollste Geschenk aus dem „Goodie-Bag“, das alle für einen Oscar nominierten Schauspieler erhalten, geht an eine Make-up-Firma. Um den Wert von 36.000 Euro gibt es ein 10-Jahres-Abo für deren Produkte, die laut Homepage ideal dafür sind, die Haut nach einer (Schönheits-)Operation abzudecken. Da hat sich jemand – genau genommen die Leute der Marketing-Firma Distinctive Assets – Gedanken gemacht, was die Stars brauchen können. Insgesamt haben die Geschenke heuer einen Wert von 188.000 Euro. Mit dabei sind u. a. ein sechstägiger Aufenthalt in einer Villa auf Kauai (9200 Euro) sowie ein Gutschein für das Grand Hotel Tremezzo am Comer See (760 Euro pro Nacht). Abgesehen von dem Make-up-Abo erwarten die Nominierten wie Emma Stone oder Ryan Gosling zehn Fitness-Einheiten mit einem Promi-Trainer (1100 Euro), Nahrungsergänzungsmittel (bescheidene 23 Euro) und ein lebenslanger Vorrat an Äpfeln, Marke Opal. Auch ein Vaporizer wie der, den Leonardo DiCaprio benutzt (410 Euro), ist im Goodie-Bag. Ebenso „Dandi Patches“ (42 Euro), die man unter die Achseln klebt, damit kein Schweiß entsteht. Und warum schenken die Firmen das alles her? Natürlich weil jede Verbindung zu einem Oscar-Gewinner unbezahlbare Werbung ist.

Die schrägsten Dankesreden

Der Oscar für den überraschendsten Auftritt geht an Adrien Brody. Statt sich nur mit der goldenen Figur zufriedenzugeben, gab der US-Schauspieler 2003 kurzerhand auf der Bühne Halle Berry einen Zungenkuss. Filmreif. Streiten muss sich Brody in dieser Kategorie aber mit Marlon Brando. Der US-Schauspieler ließ 1973 aus Protest die indianische Aktivistin und Schauspielerin Sacheen Littlefeather statt seiner den Award annehmen. Die von Brando vorbereitete 15-Seiten-Protest-Rede durfte sie aber nicht halten. Nicht nur zur aktuellen Trump-Zeit übte Hollywood also Kritik.

Einem Kurzfilm ähnelt wohl der Oscar-Auftritt von Alfred Hitchcock. 1968 mit einem Preis bedacht, ließ sich der Regisseur zunächst nur widerwillig zu einem „Thank you“ (Danke) hinreißen. Gelächter im Publikum, ehe er sich für ein „Indeed“ (Vielmals) ein zweites Mal zum Mikro beugte. Das aber ging schon in der ertönenden Musik unter.

Die wohl längste Dankesrede stammt dagegen von Greer Garson, die 1942 einen Sieben-Minuten-Monolog hielt. Zumindest ging ihr nicht das englische Vokabular aus wie dem überglücklichen Roberto Benigni 1998. Gespielt war dessen Freude wohl nicht. Trotzdem oscarreif.