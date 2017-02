Los Angeles – Im Februar 2015 versuchte sich Donald Trump, damals noch Moderator der US-Reality-Sendung „The Apprentice“, als Oscar-Gala-Kritiker. Die Show sei „boring“ und „absolutely terrible“ gewesen, twitterte Trump – und schlug für das kommende Jahr einen neuen Moderator vor. Sich selbst.

Die Dinge kamen bekanntlich anders. Während Trump am Oscar-Abend 2016 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Atlanta seine Absicht wiederholte, eine Mauer bauen zu wollen, versuchte Komiker Chris Rock, auf Hollywoods bedeutendster Bühne der „Oscars so White“-Debatte einige leicht verdauliche Pointen abzutrotzen.

Besagte Debatte ist inzwischen aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Mitglieder der Academy haben sich bei der Suche nach Preisanwärtern für 2017 darum bemüht, ein ethnisch vielfältigeres Bild der amerikanischen Filmbranche zu zeichnen.

Und die Frage, warum sich erneut kaum Filmemacherinnen fanden, deren Werke als oscartauglich angesehen wurden, muss vertagt werden. Die Traumfabrik hat dieser Tage einen anderen „Superschurken“ ausgemacht, dem es die Stirn zu bieten gilt: Donald Trump.

Schon bei der Verleihung der Golden Globes im Jänner war der neue US-Präsident Dauerthema von Laudatoren und Preisträgern. Trumps politische Entscheidungen seither sind nicht weniger kontrovers aufgenommen worden. Vor allem der via Dekret erlassene – und inzwischen gerichtlich gestoppte – Einreisebann für Menschen sieben mehrheitlich muslimischer Staaten hat in Hollywood, das sich als Sprachrohr des liberalen Amerika versteht, für Empörung gesorgt. Auch weil er manche Nominierte direkt betraf: Der vielfach ausgezeichnete iranische Regisseur Asghar Farhadi zum Beispiel wird der Preisverleihung aus Protest gegen Trumps Politik fernbleiben. Farhadi ist für seinen Film „The Salesman“ in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ nominiert. Auch die Schauspielerin Taraneh Alidoosti ist nicht in die USA gereist. Die Rettungskräfte einer syrischen Hilfsorganisation, die der Filmemacher Orlando von Einsiedel in seiner nominierten Kurzdoku „The White Helmets“ porträtierte, haben ihre Einreisevisa zwar erhalten. Ob sie sich aber tatsächlich auf die Reise machen, war bis zuletzt unsicher. „Wir wollen keine Probleme an der Grenze oder am Flughafen haben“, erklärte der Leiter der Organisation, Raed Saleh, noch eine Woche vor der Oscar-Gala.

Ob es in der Nacht auf Montag in Los Angeles auch Entscheidungen mit politischer Sprengkraft geben wird, lässt sich vorab naturgemäß nicht sagen. Mit insgesamt 14 Nominierungen geht Damien Chazelles eskapistisches Musical „La La Land“ als großer Favorit ins Preisrennen. So viele Gewinnchancen hatten bislang nur „Titanic“ (1998) und „Alles über Eva“ (1951). Wie Letzterer ist „La La Land“ zudem ein Film über das Showbiz. Ein Genre, das bei Hollywoods alljährlicher Selbstbeweihräucherungsparty traditionell besonders gern ausgezeichnet wird. Erinnert sei nur an die Schauspieler-Nabelschau „Birdman“, die 2015 zum „Besten Film“ gekürt wurde.

Richard Brody, Filmkritiker des Magazins New Yorker, vermutet indessen, dass der Protest gegen Trump auch das Wahlverhalten der insgesamt rund 6700 Academy-Mitglieder beeinflusst haben könnte. Er geht davon aus, dass die beiden Hauptkategorien, wie häufiger in den vergangenen Jahren, gesplittet werden: Chazell erhält für seine lebensbejahend-verspielte Inszenierung den Regie-Oscar, und die Auszeichnung für den Film des Jahres geht an Barry Jenkins’ Drama „Moonlight“, das vom Heranwachsen eines homosexuellen Afroamerikaners in Miami erzählt.

Dass Mahershala Ali für „Moonlight“ als bester Nebendarsteller ausgezeichnet werden dürfte, gilt Beobachtern als ausgemachte Sache. Ähnlich verhält es sich mit „Fences“-Star Viola Davis, die – einigermaßen überraschend – als Nebendarstellerin nominiert wurde. Als beste Hauptdarsteller favorisieren einschlägige Wettanbieter Casey Affleck („Manchester by the Sea“) und Emma Stone („La La Land“). Meryl Streep („Florence Foster Jenkins“), die Donald Trump kürzlich „überbewertet“ nannte, geht bei ihrer 20. Nominierung als Außenseiterin ins Rennen.

Apropos Trump: Laut einem Bericht der Washington Post hat der US-Präsident angekündigt, die 89. Verleihung der Academy Awards, falls nötig, in Echtzeit auf Twitter zu kommentieren. Einen Grund zum Zetern gäbe es bereits vorab: Seine Plakette auf dem Hollywood Walk of Fame, die ihm 2007 für seine Verdienste um das US-Fernsehen verliehen wurde, wird während der Oscar-Nacht aus logistischen Gründen mit einer dunklen Folie überklebt. (jole)