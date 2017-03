Von Alex Gruber

Innsbruck — Als wäre die Rolle als krasser Außenseiter gegen die Vienna Capitals nicht schon schwer genug, müssen sich die Haie nach der bitteren 3:4-Heimniederlage vom Dienstag mit einem ganz schalen Beigeschmack abfinden. Denn vor dem entscheidenden Treffer der Caps in der 104. Spielminute machte sich mittels Videobeweis ein klarer Wechselfehler der Wiener ersichtlich. Sieben Feldspieler waren kurzfristig am Eis, zumindest ein Wechsel hat den Toleranzbereich weit überschritten.

Hätte das Schiri-Gespann besser hingesehen, wären Spielunterbrechung, Zwei-Minuten-Strafe und Powerplay für die Haie die logische Konsequenz gewesen. Und das Goldtor wäre an dieser Stelle so sicher nicht gefallen. Vielleicht hätten die Haie stattdessen in der Serie auf 1:1 ausgeglichen.

„Es ist sehr ärgerlich, weil sich eine ganz andere Situation für uns ergeben hätte", sagt ein sichtlich aufgewühlter HCI-Obmann Günther Hanschitz nach dem eingereichten Protest und der Berufung gegen den Spielausgang. Ein Schritt, der schon aus Prinzip habe fallen müssen, auch wenn es schon vorab kaum bis gar keine Chance auf eine Neuaustragung gab: „Es wird wohl bei einer Tatsachenentscheidung der Unparteiischen bleiben." Einer der Schiedsrichter stand beim Wechselfehler übrigens direkt neben der Bank ?

Sowohl das IIHF-Regelbuch als auch die Regularien der Erste Bank Eishockey Liga sehen keine Protestmöglichkeit gegen eine so genannte Tatsachenentscheidung vor. Die Berufungsunterlagen der Innsbrucker Haie werden seitens der Liga aber offenbar noch zu einer finalen Beurteilung an die Rechtskommission weitergereicht. Haie-Headcoach Rob Pallin und Co. sind richtig geladen.

Am personellen Sektor ist Doppeltorschütze Mario Lamoureux mit einer Oberkörperverletzung für das heutige Match sehr fraglich, beim jüngsten Heimspiel rückte Fabio Schramm in die Reihe zu Austin Smith und Andrew Clark vor. Nach sieben Auswärtsniederlagen in Serie und einem 0:2-Rückstand in der Best-of-seven-Serie haben die Innsbrucker eine ganz schwere Aufgabe vor der eigenen Brust.

Auf der Rechnung hat die Haie ohnehin kaum noch einer. Zu schlucken (siehe ungeahndeter Regelverstoß) gab es bislang schon viel. Aber wie es heißt: „It's not over till it's over." Und noch ist es nicht (ganz) vorbei.