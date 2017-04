Von Helmut Wenzel

Prutz, Stanz bei Landeck – Dramatisch sieht der Prutzer Marillenbauer und Edelbrenner Gerhard Maaß die Situation seiner Plantage mit 12.000 Bäumen. „Wir werden über Konsequenzen nachdenken müssen“, stellte er gestern Freitag fest. Nach dem totalen Ernteausfall im Vorjahr rechnet er auch heuer mit Verlusten nahe der 100-Prozent-Marke. „Vielleicht reifen doch noch ein paar Früchte, damit wir wenigstens Kostproben haben“, hofft Maaß. Von einer „richtigen“ Marillenernte im August kann er derzeit nur träumen.

Zuletzt hat er mehrmals täglich die Werte auf seiner Wetterstation abgelesen. „In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten wir minus 6,8 Grad, von Donnerstag auf Freitag minus 6,2 Grad“, schildert der Prutzer. „Dazu ist eisiger Polarwind gekommen, die Luftfeuchtigkeit war hoch. Alles zusammen war eindeutig zu viel, das verkraften die Blüten nicht.“

Vor dem Kälteeinbruch habe er sehr wohl Vorsorge getroffen, etwa mit Frostschutzberegnung – vergeblich. „Dann haben wir Strohballen entzündet, damit der Rauch einen Wärmeschwall über den Bäumen bildet. Auch das hat nichts genützt“, so der Marillenbauer, der sich auch seine Gedanken über den Klimawandel macht. „Der März ist viel zu warm, die Bäume treiben mindestens drei Wochen früher als vor 30 Jahren.“

In der Genussregion Stanzer Zwetschke spricht Obmann Stefan Nothdurfter von „enormen Schäden“, die aber erst in den nächsten Tagen bewertet werden könnten. „Es gibt ein paar Gunstlagen. Wir können nur hoffen, dass hier nicht alles zerstört ist.“ Im Vorjahr habe die Region Stanz, Grins und Pians rund 80 Prozent Ernteausfall verkraften müssen.

Auch in Stanz habe der milde März die Blüte begünstigt. Die meisten Bäume befinden sich, so der Obmann, derzeit „in der abgehenden Blüte“ bzw. im frühen Fruchtstadium. Im Brennereidorf sanken die Temperaturen an vier Tagen in die Minuszone – bis auf minus fünf Grad. Nothdurfter resümiert: „Bei 14 Stunden Frosttemperaturen und polarer Strömungskälte sind vorbeugende Maßnahmen zum Scheitern verurteilt.“

Erstmals gibt es laut Nothdurfter für die Obstbauern ein zumindest kleines Trostpflaster: „Einige haben eine Frostversicherung abgeschlossen, die es seit heuer gibt. Ein Teil des Risikos ist damit abgesichert und man bekommt eine Entschädigung.“