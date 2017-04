Von Max Strozzi

Sölden – Drei Übernachtungen mit Halbpension, dazu ein Festival-Ticket und ein Mehrtagesskipass: Solche und ähnliche Pakete bieten Hotels auch über die Homepage von Tiroler Tourismusverbänden an. So auch über den Internet-Auftritt von Ötztal Tourismus mit Sölden als Österreichs zweitstärkste Nächtigungsgemeinde (2,5 Mio. Nächtigungen). Wie im Verlauf einer solchen Online-Buchung über den TVB erkennbar ist, wird als Zahlungsempfänger nicht direkt das gebuchte Hotel, sondern die Information Sölden angegeben, also der TVB.

Genau dies ist nach Angaben der Wirtschaftskammer der Knackpunkt. Denn damit sei klar, dass Ötztal Tourismus als Reisevermittler auftritt. „Das ist eine klassische Vermittlung“, stellt Bernhard Wanner, Geschäftsführer der Fachgruppe der Reisebüros der Wirtschaftskammer (WK) Tirol, klar. Und für eine solche Vermittlung sei eine Gewerbeberechtigung nötig. Andreas Kröll, Obmann der Tiroler Reisebüros in der WK Tirol, sieht es genauso. „In einem solchen Fall benötigt der TVB eine Gewerbeberechtigung als Reisebüro“, betont Kröll. Andere TVB in Tirol geben dagegen direkt das Hotel als Zahlungsempfänger an, wodurch laut Kröll kein solches Gewerbe nötig sei. Oder sie besitzen – wie etwa Paznaun-Ischgl – ein Reisebüro-Gewerbe. Manch anderer TVB betreibt eine eigene Incoming-Firma.

Für Ötztal Tourismus scheint im Gewerberegister kein Reisebüro-Gewerbe auf, bestätigen die BH Imst und die Wirtschaftskammer. „Ob und inwieweit [...] dem Reisebürogewerbe vorbehaltene Handlungen gesetzt wurden, bedarf einer vertieften behördlichen Prüfung“, schreibt die BH. „Somit kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden, ob rechtswidriges Verhalten vorliegt.“

Der TVB selbst betont in seinen AGB, als Reisevermittler und mitunter als Reiseveranstalter aufzutreten: „Durch die Buchung kommt zwischen dem Gast und Ötztal Tourismus ein Vermittlungsvertrag zustande“, heißt es dort. Und weiter: „Nur in Ausnahmefällen [...] bietet Ötztal Tourismus [...] als Veranstalter Pauschalen an.“ Als Veranstalter müsste der TVB laut Reisebüro-Obmann Kröll zudem eine Veranstalternummer führen und im Veranstalterverzeichnis des Wirtschaftsministeriums registriert sein. „All das sehe ich aber nicht“, kritisiert Kröll. Auch weitere Auflagen wären zu erfüllen, etwa eine Insolvenzversicherung. Die Rolle von Tourismusverbänden als Buchungsplattformen sieht Kröll generell kritisch, weil die Verbände auch mit Geldern der Reisebüros finanziert werden. „Wer so etwas machen will, soll eine Firma gründen und am Markt anbieten.“

TVB-Anwalt Markus Skarics sieht die Sache entspannt. „Wir sind der Ansicht, dass alles im rechtlich richtigen Rahmen abgewickelt wurde“, sagt er. Dies beruhe auf einer Vereinbarung zwischen Land und Wirtschaftskammer aus den 90er-Jahren. Demnach sei eine Vermittlungstätigkeit möglich, wenn im TVB ein Mitarbeiter mit Reisebüro-Konzession arbeitet. Bei Ötztal Tourismus sei dies bei einer Mitarbeiterin der Fall. Im Gewerberegister scheint besagte Mitarbeiterin allerdings nicht auf.

Trotz allem sei Ötztal Tourismus dabei, im Hinblick auf die Änderungen der Reisebüroversicherungsordnung ein eigenes Reisebüro anzumelden. „Damit wir alles auf rechtlich einwandfreie Beine stellen“, begründet TVB-Geschäftsführer Oliver Schwarz diesen Schritt. Vergangenen Jänner wurde die „Ötztal Tourismus Incoming GmbH“ gegründet. Noch scheint auch diese Firma weder im Gewerberegister noch im Veranstalterregister des Ministeriums auf.