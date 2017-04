Innsbruck – Es war ein mehr als schlechter Scherz, den sich eine Unbekannte Montag gegen Mitternacht erlaubte: Laut Polizei rief das Mädchen bei einer Innsbrucker Jugendinstitution an und gab an, dass eine Mutter ihr Kind in einem Korb im Inn abgesetzt hatte. Auch wenn der Anruf etwas seltsam klang, mussten die Einsatzorganisationen schnell reagieren.

Alle verfügbaren Feuerwehren, Wasserrettung, Rettung und Polizei rückten sofort aus, um der Sache nachzugehen. „Wir haben den Inn mit Booten abgefahren und die Feuerwehren haben unterdessen alle Brücke in der Stadt ausgeleuchtet“, erklärt Konrad Kirchebner, Sprecher der Tiroler Wasserrettung den dramatischen Einsatz. Mehr als 100 Mann suchten nach dem vermeintlich vermissten Kind.

Unterdessen ermittelte die Polizei im Hintergrund, ob es sich um einen Scherzanruf gehandelt haben könnte. „Wir können so einen Anruf nicht einfach ignorieren“, so eine Sprecherin der Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Erst nach einer Stunde wurde die Aktion deshalb abgeblasen. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass die hinterlegte Nummer und der Name der Anruferin nicht stimmten. Der Scherzanruf war wohl über ein Wertkartenhandy abgesetzt worden.

Auf den Kosten für den Einsatz bleiben die Rettungskräfte wohl sitzen – denn die Ausforschung der Anruferin dürfte schwierig bis unmöglich sein. Aber ein Missbrauch von Notzeichen ist kein Kavaliersdelikt. Wer vorsätzlich eine falsche Notmeldung absetzt, kann vom Gericht mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft werden. (rena)