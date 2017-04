Innsbruck, Haiming – Frost und Schnee und vorerst kein Ende in Sicht. Eine Kaltfront beschert Tirol für den Rest der Woche einmal mehr ein Winter-Comeback. Bis heute Abend liegt die Schneefallgrenze bei 1000 Metern, in der Nacht verstärken sich laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) die Niederschläge auf der Alpennordseite und am Alpennordrand. Für die Nacht von Donnerstag auf Freitag sagen die Meteorologen Schnee bis in die Täler voraus.

Das Land Tirol hat daher für die kommenden Tage eine offizielle Schneewarnung ausgegeben und bittet Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht. Schneeketten und Winterausrüstung sollten mitgeführt werden, da eine Schneekettenpflicht nicht ausgeschlossen werden könne. Zu Problemen könnte es etwa auf der Arlbergpassstraße kommen, da der Arlbergtunnel seit Anfang der Woche wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen gesperrt ist. Lkw, so die Empfehlung des Landes, sollten die Arlbergpassstraße meiden und großräumig ausweichen.

Mit Argusaugen beobachten dieser Tage auch die heimischen Obstbauern die Entwicklung des Wetters. Der Frosteinbruch der vergangenen Woche hat, wie berichtet, in Tirol Schäden von etwa einer Million Euro verursacht, in Österreich ist der Verlust erwarteter Ernteerträge im Ausmaß von mindestens 50 Millionen Euro zu beklagen. Frostig wie die vergangenen Nächte ist daher auch die Stimmung in der Oberländer Apfelhochburg Haiming. Viele Blüten der rund 60.000 Apfelbäume haben auf Grund von vier Nächten mit Minustemperaturen ihre Köpfe gesenkt, der Schaden ist wie in anderen Gebieten groß. „Dort, wo für die Beregnung ausreichend Wasser vorhanden war und somit der Wasserdruck passte, haben wahrscheinlich die meisten Blüten überlebt“, resümiert Obstbauer Hubert Wammes, „bei zu geringem Wasserdruck, wie es bei einigen Anlagen der Fall war, hat auch die Wirkung des Bewässerns ihre Grenzen.“ In rund zwei Wochen könne man mehr über die Situation sagen. Jetzt schon Resümee ziehen kann Manfred Wegleiter, Obstproduzent ohne Beregnung, und das ist ein niederschmetterndes: „Ich habe den Stiel von unzähligen Blüten geöffnet und habe keine einzige intakte gefunden. Ich habe ziemlich sicher 100 Prozent Ausfall.“ Die einzige Hoffnung sei die Nachblüte. Die Hoffnung aufgegeben hat Hannes Gabl aus Wald, zumindest was seine 600 Marillenbäume angeht: „Wir sind ohne Beregnungsanlage und haben sogar Strohballen angezündet. Wegen des Windes hat dies aber nichts gebracht.“ Alle Marillen, Pfirsiche und Zwetschken seien kaputt – jetzt schon das zweite Jahr hintereinander.

Laut Wetterbericht lässt sich der Frühling aller Voraussicht nach nicht vor dem Wochenende blicken. Und auch dann werden die Temperaturen nur langsam ansteigen. (np, huda)