Innsbruck - Es war wieder nur ein kurzes Gastspiel: Mit dem Frühlingswetter und Temperaturen von bis zu 20 Grad ist es in Tirol bald schon wieder vorbei. Ab Mittwoch folgt nämlich die kalte Dusche: Der Winter kehrt zurück. Eine Kaltfront erreicht Westösterreich und gleichzeitig bildet sich ein Mittelmeertief. Regen und Schneefall breiten sich dann auf immer größere Teile Österreichs aus. Bis Mittwochabend soll die Schneefallgrenze in Tirol bei 1000 Metern liegen, in der Nacht verstärken sich dann die Niederschläge auf der Alpennordseite und am Alpennordrand. Für die Nacht von Donnerstag auf Freitag sagen die Meteorologen Schnee bis in die Täler voraus.

„Mit dem Wechsel auf Sommerreifen sollte man in den alpinen Regionen also weiterhin warten“, sagt Ubimet-Meteorolge Manfred Spatzierer. „Hier wird es bis zum Freitag sogar noch einmal richtig winterlich.“ Aufgrund des nassen Schnees nimmt die Gefahr von Schneebruch zu und auch die Frostgefahr ist vorerst noch nicht gebannt.

Land Tirol gab Schneewarnung aus

Das Land Tirol hat am Dienstag angesichts der prognostizierten Schneefälle sogar eine Schneewarnung für Verkehrsteilnehmer ausgegeben. Man bat um „erhöhte Vorsicht“ und empfahl das Mitführen von Schneeketten und Winterausrüstung, da eine Schneekettenpflicht nicht ausgeschlossen werden könne. Wegen der Sperre des Arlbergtunnels sollten Lkw die Arlbergpassstraße meiden und großräumig ausweichen.

Große Regenmengen in Osttirol

Für Oberkärnten und Osttirol erwartet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) von Mittwoch bis Freitag große Regenmengen. Daher seien Muren und kleinräumige Überschwemmungen möglich. Während die letzten Monate an der Nordseite der Alpen immer wieder Wetterlagen mit Regen und Schnee brachten, blieb der Süden Österreichs weitgehend trocken. „Jetzt kommt zum ersten Mal seit rund fünf Monaten im Süden flächendeckend ergiebiger Niederschlag“, sagt Christian Stefan von der ZAMG in Klagenfurt. „In vielen Regionen Kärntens regnet es von Mittwoch bis Freitag 50 Millimeter. In Oberkärnten und Osttirol kommen sogar sehr große Regenmengen zusammen. Hier sind speziell im Gailtal, im Lesachtal und im Oberen Drautal 100 bis 140 Millimeter Regen möglich.“

Am langen Wochenende freundlicher

Am Wochenende wird es laut den Experten wieder milder und das Wetter beruhigt sich. „Am Samstag lockert es schon in vielen Regionen auf, und der Sonntag und Montag sollten in ganz Österreich zumindest ein paar sonnige Stunden bringen“, sagt ZAMG-Meteorologe Christian Stefan, „die kommende Woche lässt sich noch nicht zuverlässig einschätzen. Aus derzeitige Sicht bringen die ersten Maitage aber für die Jahreszeit normale Temperaturen.“ (TT.com)