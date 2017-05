Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Der Ort ist streng geheim. Nur so viel will Andreas Lutz, Obmann der Absamer Matschgerer, wenige Tage vor dem 1. Mai verraten: „Es ist eine Stelle im Gemeindewald.“ Und: „Noch steht er!“ Ein Hinweis für alle, die es auf den etwa 30 Meter hohen Maibaum der Brauchtumsgruppe abgesehen haben: Sich schon jetzt mit der Motorsäge auf die Suche zu machen, hat keinen Sinn.

„Weil dann nehmen wir eben einen anderen.“ Die Matschgerer – berühmt für ihre Fasnacht – organisieren seit Jahrzehnten das Maifest in Absam. Als Erste in Tirol ließen sie dieses Brauchtum nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1960er-Jahren wieder auferstehen, sagen jene, die es wissen müssen, weil sie selbst dabei waren. Wie der Künstler Karl Obleitner – inzwischen Ehrenmitglied –, der die Baumstämme mit Ornamenten bemalt. Lutz: „Wir tun uns immer sehr viel an.“

Strenge Vorsichtsmaßnahmen

Die Vorsichtsmaßnahmen sind begründet: Immer wieder gab es in Absam Versuche, Maibäume zu zerstören, zweimal ist das auch gelungen. „Da haben sie ihn im Wald zammg’schnitten“, erzählt Andreas Lutz. Ist der Baum einmal gefällt, entastet, entrindet – „geschäpft“ – und verziert, ist das natürlich bitter für die Beteiligten. Die ganze Mühe, alles umsonst. Dass der beliebte Brauch einer Frühlingsfeier rund um einen geschmückten Baum verbunden ist mit dem bei manchen mindestens ebenso populären Brauchtum des Maibaum-Fällens, -Stehlens oder -Zerstückelns, finden längst nicht alle lustig.

Jemandem „einen Tuck antun“, wie es heißt. Dabei sind eigentlich ein paar Regeln zu beachten, etwa dass der Baum, der noch liegen muss, erst in der Walpurgisnacht vor dem 1. Mai entwendet werden darf. Und dass dabei niemand in Gefahr gebracht werden soll. Dass ein mitten im Wohngebiet bereits aufgestellter Stamm angesägt wird, gehört wohl in diese Kategorie und ist der Grund, weshalb in Rum in diesem Jahr kein Maibaum aufgestellt wird. Denn natürlich gibt es immer welche, die sich nicht an die ungeschriebene „Das-ist-jetzt-aber-kein-Spaß-mehr“-Vereinbarung halten.

Wer einen Baum zu verteidigen hat, der am nächsten Tag – schön geschmückt mit Kränzen und bunten Seidenbändern – Mittelpunkt eines Stadtteil- oder Dorffestes sein soll, muss ihn bewachen und, wenn nötig, verteidigen. In Eigenhofen, einem Weiler von Zirl, sitzt bei der Maibaumwache bis 4 Uhr morgens eine Gruppe um ein Lagerfeuer, danach folgt die Ablöse. „Manche Jugendlichen machen sich einen Spaß draus und klappern Orte ab, an denen es Maibäume gibt. Das ist halt so Brauch. Manche haben eine Motorsäge mit dabei“, sagt Wolfgang Graf, Obmann der Dorfgemeinschaft Eigenhofen/Dirschenbach, die in diesem Jahr zum zehnten Mal ein Maifest organisiert. Besonderheit dort ist, dass auf den rund 25 Meter hohen Stamm nur Kinder raufklettern dürfen – gut gesichert und mit Unterstützung der Erwachsenen.

Die Revanche kommt bestimmt

In Allerheiligen in Innsbruck – einem der wenigen Stadtteile, in dem noch ein Maibaum aufgestellt wird – ist es die Schützenkompanie, die diese Tradition aufrechterhält. Auch dort herrscht eisernes Stillschweigen. „Es kommt immer wieder vor, dass ein Trupp unterwegs ist, die Motorsäge anwirft und schon im Wald den Wipfel abschneidet oder den Stamm durchsägt. Das deckt sich nicht mit dem Brauchtum und ist auch unangenehm für uns“, sagt Hauptmann Josef Pargger.

Dass man das nicht auf sich sitzen lässt, ist klar für die Schützen aus Allerheiligen, die – alles andere als heilig – wiederum anderen einen Streich spielen. „Wir haben das schon einmal gemacht. Wo das war, bleibt aber geheim. Die rätseln heute noch!“, freut er sich. Allerdings blieb bei dieser Aktion der Baum ganz, denn „im Grunde soll doch alles ein Spaß sein“. Für eine Maibaum-Attacke im Stadtteil St. Nikolaus vor einigen Jahren will man aber nicht verantwortlich sein. „Wir werden verdächtigt. Aber das waren nicht wir!“