Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Wien – Es gibt sie – die berühmten schwarzen Schafe. Während in manchen Branchen gleich mehrere davon auf den jeweiligen Weiden zu laufen scheinen, sind vor ihnen aber auch straff und rechtsstaatlich geführte Behörden wie die Polizei nicht gefeit. So sorgte kürzlich ein Tiroler Diensthundeführer für einen der größten Polizeiskandale Tirols der letzten Jahre.

Er tat das Unvorstellbare und verkaufte das von seinem Suchtgifthund Erschnüffelte auf eigene Rechnung weiter. Rückblende: Der derzeit suspendierte Hundeführer hatte vor 20 Jahren in der Gendarmerieschule einen Jugendfreund wiedergetroffen. Dieser hatte jedoch Jahre später eine Security-Firma gegründet und war dabei auch ins Drogenmilieu abgedriftet. In dieser Zeit gab es wieder ein Treffen mit dem Hundeführer. Laut Aussagen im Prozess habe dieser dem Security dann den Verkauf von Cannabis-Platten zum Diskontpreis angeboten. Die Freundin des Security hatte darauf beschrieben, wie ihr der Hundeführer in Papier verpacktes Suchtgift in Uniform aus dem Auto gereicht hätte. Aufgrund von Gesprächsprotokollen, dem Fund von Cannabis und Kinderpornografie im Haus des Polizisten ergingen im Oktober am Landesgericht 18 Monate Haft – 12 davon bedingt über den Polizisten. Dieser hatte zu den Drogen bis zum Schluss seine Unschuld beteuert und wandte sich ans Höchstgericht.

Auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung erklärte die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun jedoch, dass der Oberste Gerichtshof den Schuldspruch und somit die Anklagevorwürfe von Staatsanwalt Thomas Willam jetzt endgültig bestätigt hat.

Nun liegt es noch in den nächsten Monaten an einem Strafsenat des Oberlandesgerichtes (OLG), die gerechte Sanktion für den Polizisten auf Abwegen zu finden. Willam damals im Prozess: „Sie sollten ein Jedi-Ritter der Republik sein, inzwischen untergraben sie die Bemühungen all ihrer Kollegen. Das ist kein Amtsverständnis!“

Die Strafe kann für den Polizisten nun milder, aber auch höher ausfallen (bis fünf Jahre drohen). Bleibt sie mit den teilbedingten 18 Monaten am OLG gleich, wartet auf den suspendierten Beamten ein Disziplinarverfahren, an dessen Ende der Amtsverslust steht.

Der Ex-Security und Kollege wurde indes bereits schon zweimal verurteilt. Wegen Drogenhandels zu zwei Jahren Haft. Dazu vor drei Wochen wegen Mordauftrages zu nicht rechtskräftigen neun Jahren Haft als Zusatzstrafe.