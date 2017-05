Wacker schoss die Jungbullen 3:0 vom Platz

Von Wolfgang Müller

Grödig – Dass man den LASK vorzeitig zum Meister der Sky Go Erste Liga kürte, war für den FC Wacker am Dienstag in Grödig zweitrangig. Vielmehr zählte der 3:0-Auswärtserfolg gegen Liefering. Ein überzeugender Auftritt der nun schon seit sechs Runden ungeschlagenen Tiroler, die der Red-Bull-Talenteschmiede einen herben Dämpfer versetzten. Jetzt ist sogar der dritte Platz in der Tabelle in Reichweite. Nach dem zwölften Saisonsieg fehlen nur noch fünf Punkte auf Austria Lustenau. Die Vorarlberger mussten sich am Dienstag vor eigenem Anhang BW Linz 1:3 geschlagen geben.

Von Beginn an lieferten sich beide Teams einen erfrischenden Schlagabtausch. Die Schwarzgrünen traten, wie von Trainer Karl Daxbacher gefordert, selbstbewusst auf und gingen nach einem Konter auch schnell in Führung. Patrik Eler bediente Simon Pirkl mustergültig und der 20-Jährige verwandelte eiskalt zum 1:0. In der Folge drängten die Jungbullen vehement auf den Ausgleich, die Tiroler Defensive stand bei Chancen von Patson Daka und einem indirekten Freistoß im FCW-Strafraum mächtig unter Druck, doch Goalie Lukas Wedl hielt im Verbund mit seinen Vorderleuten die Null fest. Dass es beim Pausenpfiff „nur“ 1:0 für den FC Wacker stand, lag auch an Felipe Dorta, der zwei Riesenmöglichkeiten vergab.

Nach dem Wechsel hatten die Tiroler bei einem Stangenschuss von Max Mayer (52.) zunächst Glück, doch damit hatten die Jungbullen ihr Pulver auch schon verschossen, der FC Wacker noch lange nicht. Torjäger Eler (72.) sorgte nach Musterflanke von Dorta mit seinem 20. Saisontreffer für die Vorentscheidung, Armin Hamzic (77.) mit einem Kraftakt für den 0:3-Endstand.

Jetzt fehlen nur noch Horn und Lustenau

Von Tobias Waidhofer

Wattens – Für die WSG Wattens war es vor 1.090 Zuschauern Zeit anzuschreiben. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen wartete die WSG seit zwei Ligaspielen auf einen Zähler, zum anderen ging’s gegen Kapfenberg. Gegen die Falken aus der Oststeiermark holten die Tiroler in den bisherigen drei Spielen nur einen Punkt – gegen kein anderes Team gab’s weniger Zähler. Nur gegen Lustenau und Horn fehlt ebenfalls noch ein Sieg.

Trainer Thomas Silberberger vertraute der gleichen Startaufstellung wie beim enttäuschenden 0:2 in Wiener Neustadt. Und Florian Mader und Co. wussten, dass sie etwas gutzumachen hatten: Ein gefährlich angetragener Freistoß des Routiniers (3.) aus Schmirn war der Startschuss für eine Wattener Drangphase. Die Höhepunkte? Ein schön herausgespielter Angriff, bei dem Lukas Katnik zu lange zögerte (9.), und ein verpatzter Buchacher-Querpass aus bester Position (11.)

Doch in der 20. Minute belohnte sich die Silberberger-Truppe für ihren Aufwand: Mit einem tollen Haken auf der Grundlinie schickte Milan Jurdik Kapfenberg-Kapitän David Sencar in die Prärie, um mit dem Außenrist einen Stanglpass anzutragen, der an Freund und Feind vorbei ins lange Eck kullerte.

Doch es sollte nicht der letzte kuriose Treffer gewesen sein: In der 41. Minute verwandelte Mader einen Eckball direkt ins kurze Eck – 2:0. Es war ein Tor, das Kapfenberg-Schlussmann Paul Gartler so nie und nimmer kassieren darf.

Zwischen den zwei Wattener Treffern hatte kurzfristig auch Glücksgöttin Fortuna auf die Tiroler heruntergeblickt: In der 31. Minute rettete nämlich zweimal der Pfosten und einmal Keeper Oswald, der einen Frieser-Volley stark zur Ecke klärte. Nur einmal musste der auffällig starke Sandro Neurauter danach noch gegen Kapfenbergs Joao Victor einschreiten (45.), auf der anderen Seite wäre Michi Steinlechner per Kopf fast das 3:0 gelungen.

Die zweite Halbzeit startete mit einer starken Oswald-Parade gegen Manuel Haas. Die Steirer hatten sich offensichtlich etwas vorgenommen. Doch das nützt alles nichts, wenn man sich die Gegentore quasi selbst schießt: Einen schrecklichen Geissler-Pass nutzte Gebauer zum 3:0 – die Vorentscheidung (52.).

Mehr als der 1:3-Anschlusstreffer durch den eingewechselten Thomas Maier (67.) sprang für die Oststeirer gegen diszipliniert verteidigende Tiroler nicht heraus. Dass Gebauer und Katnik dann in der 80. Minute noch jeweils einen Sitzer ausließen, war verschmerzbar. Das 4:1 holte Gebauer nach Kekez-Querpass in der 85. Minute nach. Und passend zum Wattener Freudentag feierte in der Nachspielzeit auch noch Fabio Wurzer sein Debüt bei den Profis. „Das war die richtige Antwort auf das Wiener-Neustadt-Spiel. Wir haben nicht viel zugelassen“, freute sich Trainer Thomas Silberberger. Jetzt fehlen nur noch Horn und Lustenau auf der grünweißen Abschussliste ...