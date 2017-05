Von Anita Heubacher

Innsbruck — Unter Jörg Haider fuhr die FPÖ in Tirol bis dato ihr „historisch bestes Ergebnis" ein. 19,6 Prozent waren es 1999. Bei den nächsten Landtagswahlen, die voraussichtlich im Februar oder März 2018 stattfinden, möge das noch getoppt werden. „Das wäre ein politisches Wunder, aber möglich. Je höher das Plus, desto besser", erklärte Bundesparteichef Heinz-Christian Strache der Presse und seinem Parteifreund Markus Abwerzger gestern in Innsbruck.

Abwerzger ist seit 2013 Parteichef. Er übernahm die FPÖ nach einer Wahlniederlage bei den letzten Landtagswahlen mit 9,3 Prozent. Umfragen und der bundesweite Aufwärtstrend machen Abwerzger zuversichtlich. Im Bund und im Land will die FPÖ regieren. In Tirol an der Seite der ÖVP. Da führe wohl kein Weg vorbei. „Der nächste Landeshauptmann heißt wieder Günther Platter und die ÖVP wird stärkste Partei bleiben", erklärte Abwerzger. „Wir wollen aber in Tirol zweitstärkste Kraft werden." Die ÖVP hat bei den letzten Landtagswahlen 39 Prozent errungen.

"An uns kommt niemand mehr vorbei"



Im Bund lässt es sich Strache offen, mit wem er die Regierungsbank teilen würde. Präferenzen, ob SPÖ oder ÖVP, ließ er keine erkennen. Allerdings geht Strache davon aus, dass die FPÖ stimmenstärkste Partei bei den nächsten Nationalratswahlen wird. „An uns wird niemand mehr vorbeikommen."

In Tirol hat die FPÖ seit Langem in den Grünen ihren Lieblingsgegner entdeckt. Schwarz-Grün in der Landesregierung abzulösen und damit auch die handelnden grünen Landesrätinnen, ist daher erklärtes Ziel. Abwerzger hatte schon öfter erklärt, Soziallandesrat werden zu wollen. Dann wäre er beispielsweise für die Mindestsicherung zuständig. „Dieses Paket würde von uns sicher wieder aufgeschnürt."

Schwarz-Grün hat die Mindestsicherung neu geregelt und Verschärfungen im neuen Gesetz eingebaut. Der FPÖ geht das viel zu wenig weit. Asylberechtigten würden die Freiheitlichen so wie Asylwerbern Sachleistungen im Rahmen der Grundversorgung zukommen lassen. Erst nachdem Asylberechtigte fünf Jahre gearbeitet und damit ins System eingezahlt hätten, würden sie laut FPÖ Mindestsicherung beziehen dürfen. „Die bloße Anwesenheit reicht nicht", erklärte Strache.

Entbehrliche blaue Zurufe aus dem Bund



Die derzeitige Regelung der Mindestsicherung beizubehalten, wäre ein No-Go bei etwaigen Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP, meinte Abwerzger. Als weitere Knackpunkte nannte er die Aufrechterhaltung der Grenzkontrollen. Die EU will diese im Schengenraum nur noch bis November zulassen. Das lässt Strache nicht gelten. Er ortet einen „Vertragsbruch seitens der EU", weil sie nicht in der Lage sei, ihre Außengrenzen zu kontrollieren. Vor diesem Hintergrund „wird uns auch die EU nicht sagen können, wie wir unsere Grenzen zu schützen haben".

Die blauen Zurufe aus Wien seien entbehrlich, meinte gestern der Klubobmann der Grünen, Gebi Mair: „Tirol ist gut regiert, die rechte Chaostruppe in der Opposition gut aufgehoben."