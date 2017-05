Von Roman Stelzl

Olbia – Der Erfolg, über den jetzt alle reden, hatte mit etwas begonnen, was keiner hörte. „Pösti, da ist ein Loch!“, rief das Bora-Team ins Mikrofon. Und beim Empfänger war der Funkspruch so effektiv wie ein Wespenstich – der Rest war Geschichte. Und wurde zu Geschichte.

Gut zwei Kilometer vor dem Ziel der ersten Etappe des 100. Giro d’Italia hatte Österreichs Rad-Profi Lukas Pöstl­berger seine gute Position genutzt und stach mit einer Attacke aus dem Feld heraus. Der 25-jährige Oberösterreicher büßte mehr und mehr Vorsprung ein, ließ sich den historischen Moment aber nicht mehr nehmen: Pöstlberger ist der erste Etappensieger bei der zweitgrößten Rad-Rundfahrt der Welt und mehr noch der erste Träger des Rosa Trikots des Gesamtführenden. Für Österreich ist es der größte Erfolg seit dem Tour-de-France-Etappensieg des Tirolers Georg Totschnig im Jahr 2005.

„Es ist einfach überwältigend. Der Erfolg ist riesig. Ich habe nur noch gehört: ,Pösti, da ist ein Loch‘ – und dann habe ich einfach Vollgas gegeben“, sagte Pöstlberger. Als er Zeit fand für ein Telefonat mit der TT, glühte sein Smartphone bereits vor sich hin. Im Minutentakt trudelten Anrufe und Meldungen von Freunden, Bekannten wie Unbekannten ein. „Das bin ich noch nicht gewöhnt, aber das gehört wohl dazu. Das nehme ich gerne hin“, sagte Pöstlberger. Der Erfolg auf dem 206 Kilometer langen Teilstück auf Sardinien sollte angesichts der noch 20 ausstehenden Etappen auch nicht zu groß gefeiert werden. „Mir ist vom Champagner auf dem Siegerpodest schon schwindlig geworden. Die Rundfahrt ist noch lange, aber ein Glaserl Wein geht schon noch.“

Gratulant erster Stunde war der Tiroler Ex-Profi Thomas Rohregger, der für den Weltverband UCI vor Ort war und zudem für das Ötztaler Profi-Rennen die Werbetrommel rührte. „Diese Leistung wird bei uns gar nicht genug geschätzt. Lukas weiß einfach ganz genau, wann er angreifen muss. Für mich ist er sogar reif für den Sportler des Jahres“, sagte der 34-jährige Kramsacher, der bei der Rad-WM 2018 in Innsbruck als Streckenorganisator mithilft und sich vor allem in Hinsicht auf die Heim-Wettkämpfe sehr über den Triumph freut.

Und auch Thomas Pupp stimmte in die Lobeshymnen ein. Der Tirol-Team-Manager hatte Pöstlberger 2014 und 2015 zwei Jahre in seinem Kader – dabei gewann der ehemalige Teamkapitän 2015 auch die letzte Ö-Tour-Etappe, die in Innsbruck endete. „Die ganze Mannschaft freut sich mit Lukas mit. Das ist eine riesengroße Leistung“, meinte Pupp. Sein Team gilt schon länger als Ausbildungsschmiede – mit Pöstlberger gelang einmal mehr der Beweis.

Und das würdigte auch der Mann der Stunde. „Die Jahre beim Tirol Team waren für mich sehr wichtig. Man hat immer zu mir gehalten und meinen Vertrag verlängert, als er mir nicht so gut ging“, ergänzte Pöstlberger, der sich 2014 einen Beckenbruch zuzog und mehrere Monate pausieren musste. Die schweren Zeiten sind fürs Erste vergessen. Derzeit glänzt seine Welt in Gold – oder besser gesagt in Rosa. Doch schon heute warten die nächsten 221 Kilometer auf Sardinien. Und die Führung zu behalten wird dabei schwierig genug.