Von Petra Edlbacher, APA

Paris – Emmanuel Macron hat die Wahl gewonnen und kann sich nun bald „Präsident der französischen Republik“ nennen. Doch auch wenn der 39-jährige parteilose Wirtschaftsliberale am Sonntagabend mit zahlreichen Anhängern vor dem Pariser Louvre ausgelassen gefeiert hat – sein politischer Kampf hat gerade erst angefangen.

Der französische Staatspräsident verfügt zwar über die wohl größte Machtfülle aller Staatsoberhäupter der EU. Doch wenn er seine politischen Vorstellungen auch durchsetzen will, braucht er auf jeden Fall die Unterstützung des Parlaments. Dies war schon in früheren Jahrzehnten nicht immer der Fall: Eine derartige „cohabitation“ etwa zwischen einem neogaullistischen Präsidenten und einem sozialistischen Premier galt jedoch als problematisch und als nicht gerade förderlich für eine durchsetzungsstarke Politik.

Mit Casting-artigen Hearings auf Kandidatensuche

Die Lage wird am kommenden 11. und 18. Juni insofern noch komplizierter, da Macron nicht einmal eine Partei, sondern nur eine sich gerade formierende, inhaltlich noch sehr vage Bewegung hinter sich hat. „En Marche!“ (Vorwärts!) will zwar in jeder der 577 Wahlkreise Kandidaten aufstellen, die Hälfte davon sollen jedoch Personen sein, die noch nie ein gewähltes Amt innehatten. Mit Casting-artigen Hearings versucht „En Marche!“ bereits seit Monaten, an geeignete Kandidaten aus der Bevölkerung zu kommen – deren Erfolg gegen alteingesessene Politiker wegen des Mehrheitswahlrechts allerdings mehr als zweifelhaft erscheint.

Wichtiger als „En Marche!“, dessen dauerhaftes Weiterbestehen als politische Bewegung sowieso unsicher ist, wird für Macron als Präsident allerdings die Unterstützung von einflussreichen Politikern der „etablierten Parteien“ in und außerhalb der Nationalversammlung sein. Doch dieses auch von ihm selbst ins Spiel gebrachte Modell – ein Präsident, der nicht von einer Partei, sondern von einzelnen Abgeordneten unterstützt wird – könnte sich auf Dauer als sein größtes Handicap erweisen.

Abhängigkeit als Stolperstein

Die Abhängigkeit von einzelnen Personen mit unterschiedlichsten politischen Ansichten, von denen er aufgrund fehlender Parteizugehörigkeit nicht einmal Loyalität erwarten darf, könnte den politischen Aktionsradius des Ex-Wirtschaftsministers, wenn er nicht sehr geschickt agiert, völlig minimieren.

Versucht er auf Dauer nicht, eine eigene, stabile politische Kraft aufzubauen, wird er seine angekündigten Maßnahmen und Reformen wohl kaum umsetzen können. Und das würde den medialen „Strahlemann“ bald zu einer noch „lahmeren Ente“ machen, als seinen zaudernden, unpopulären sozialistischen Vorgänger Francois Hollande. (APA)