Von Marco Witting

Innsbruck – Ein Glimmbrand, der in der Nacht auf Samstag in Telfs in einer Tragödie endete. Was das Feuer letztlich endgültig ausgelöst hat, bei dem ein 26-Jähriger starb, wird wohl unklar bleiben. Auch die Obduktion gestern hat die Brandermittler diesbezüglich nicht wirklich weitergebracht. Der Mann war das sechste Todesopfer nach einem Brand innerhalb von einem knappen halben Jahr in Tirol. „Eine ungewöhnliche Häufung“, wie auch Markus Hammerl vom Landeskriminalamt erkennt. Und bei der Landesstelle für Brandverhütung sieht man diverse Ursachen, die zu Bränden führen. Dass es dann zur Katastrophe kommt, das sei oft „abhängig von Kleinigkeiten“, wie der stellvertretende Geschäftsführer Rene Staudacher erklärt.

Es sei ein Muster, das sich immer wieder nachvollziehen lasse, sagt Hammerl, der auch den Fall in Telfs bearbeitet. Ohne auf den aktuellen Fall konkret eingehen zu können, erklärt der Ermittler aber: „Oft sind es Unachtsamkeiten, offenes Feuer oder offenes Licht, das in weiterer Folge dann dazu führt, dass ein Glimmbrand entsteht.“ Besonders heimtückisch: Diese werden nicht gleich entdeckt. Und oft genug werden die Opfer dann im Schlaf überrascht. Klar sei aber, so viele Todesopfer wie in jüngerer Vergangenheit gibt es in Tirol sonst nur „über einen viel längeren Zeitraum“.

Es sind oft Kleinigkeiten, die zwischen Leben und Tod den Ausschlag geben, erklärt auch Staudacher. „Es sind teilweise marginale Unterschiede, warum jemand gerade noch aus dem Feuer entkommt oder es tragisch endet. Die Uhrzeit eines Brandes etwa, oder ob ein Fenster offen ist oder eben nicht, kommt zufällig ein Helfer vorbei oder welchen Baustoff hat ein Gebäude.“ Mehr als einmal pro Woche zeige sich aber mittlerweile ein ganz neues Phänomen. „Wir stellen bei unseren Untersuchungen immer wieder fest, dass es nicht offenes Feuer ist, weshalb es zu Bränden kommt, sondern die moderne Technik. Akkus die überhitzen und einen Brand auslösen, Schnellladekabel oder Mehrfachstecker, die dann zu einem Schwelbrand führen“, erklärt Staudacher.

Die Menschen würden derartige Gefahren unterschätzen. Viele Hausbesitzer würden sich denken, dass man sicher sei, weil keine Kerzen aufgestellt sind und die technischen Voraussetzungen (etwa ein so genannter Fehlerstrom-Schutzschalter) gegeben seien. „Doch 100-prozentig sicher kann man sich nie sein. Man kann aber mit Prävention und etwas Bewusstsein die größten Risikofaktoren minimieren“, erklärt der Experte.

An einem Rauchmelder führe diesbezüglich kein Weg vorbei. Seit 2008 müssen diese in Neubauten eingebaut sein, im Altbestand aber nicht. Und oft reiche es auch, wenn Ladekabel oder Akkugeräte auf einem nicht brennbaren Untergrund stehen. „Durch die heutige Bauweise ist es oft so, dass es eher zu Glimmbränden kommt als zu einem Vollbrand.“ Die Gefahr einer Rauchgasvergiftung sei groß. Man sollte sich in jedem Fall ernsthaft über die eigene Sicherheit Gedanken machen, erklärt Staudacher. Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit halten übrigens 86 Prozent der Befragten einen Brand im eigenen Haushalt für eher unwahrscheinlich. Gerade einmal 39 Prozent der Haushalte wären demnach mit einem Rauchmelder gesichert. Nur 14 Prozent sehen in Elektrogeräten eine Gefahrenquelle.