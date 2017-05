Innsbruck – Frühstück ans Bett, ein Strauß Blumen und vielleicht noch den Geschirrspüler ausräumen. So oder so ähnlich wird der Muttertag wohl in vielen Haushalten begangen. Doch auch Wellness-Urlaube erfreuen sich als Geschenke immer größerer Beliebtheit. Der Wellnesshotelführer „Relax Guide“ ist anlässlich des besvorstehenden Muttertags in Österreich auf die Suche nach Hotels mit eigenen Ladys-Spa gegangen.

Nur wenige Hotels mit Ladys-Spa

„Wellness ist immer auch mit Intimität verbunden. Längst nicht alle Frauen fühlen sich wohl, wenn sie die Blicke fremder Männer auf ihrem nackten Körper spüren“, sagt Christian Werner, der Herausgeber des „Relax Guide“.

„Hell erleuchtete Saunen, gläserne Wände und einsehbare Duschen verstärken das unangenehme Gefühl, sich auf dem Präsentierteller zu befinden.“ Frauen gelten als primäre Zielgruppe der Wellnesshotellerie, allerdings seien laut „Relax Guide“ nur die wenigsten Anbieter auf weibliche Bedürfnisse ausgerichtet. Kaum mehr als ein Dutzend Wellnesshotels würden ein separates Ladys-Spa anbieten, so Werner.

Drei Hotels in Tirol

Die Tester haben nun alle Wellnesshotels in Österreich auf separate Damen-Bereiche überprüft. In die Top Ten schafften es dabei drei Einrichtungen aus Tirol. Die „Schalber Wellness-Residenz“ in Serfaus und das „Stock Resort“ in Finkenberg belegen die Plätze drei und vier, das „Posthotel Achenkirch“ wurde auf Platz sechs gereiht. Auf Platz eins schaffte es „Der Steirerhof“ in Bad Waltersdorf. (TT.com)