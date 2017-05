Innsbruck, Kiew — 17 Jahr' — und ganz versteckt (vielleicht) auch schon das ein oder andere graue Haar: Seit 1999 kommentiert der gebürtige Tiroler und ORF-Moderator Andi Knoll (44) den Eurovision Song Contest. Der ESC-Zirkus schlägt heuer seine Zelte in der Ukraine auf.

Kiewer Klamauk und Kulinarik teilt Andi Knoll dabei gerne auf seinem Instagram-Profil. Und siehe da: Das „Wiener Schnitzel" findet man auch dort auf der Speisekarte. Von TT Online bekam der Wahl-Wiener auch etwas serviert: Zwar nicht die magischen „Twelve Points", dafür zwölf zauberhafte Fragen.

Außendrehs, Vorbereitung und allerhand Termine: Wie viel schläfst du in der ESC-Woche?

Andi Knoll: Ich schlafe so schon zu wenig. Aber nachdem wir ja eine Stunde Zeitverschiebung haben, beginnt hier alles sehr spät. Und das Frühstück im Hotel geht bis 11 Uhr. Also es geht sich alles aus. Aber danke für die besorgte Nachfrage.

Vom Frühstück zum Mittagessen: Wie schmeckt denn das Wiener Schnitzel in Kiew?

Knoll: Um ehrlich zu sein — ich habe es nicht gegessen. Fand es nur lustig, wie sich das auf kyrillisch schreibt. Aber meistens gibt's hier Fleisch. Vegetarier haben es eher schwierig hier.

Schauen wir mal kurz zurück: Wie hast du den Song Contest vor deiner Zeit als Kommentator verfolgt?

Knoll: An die Zeit kann ich mich nicht wirklich erinnern. Aber in Gesellschaft. Mit landestypischem Essen und Alkohol in ausreichenden Mengen.

Und wie war dann dein erstes Mal — in der Kommentatorenkabine?

Knoll: Aufregend. Und das war noch in ganz kleinem Rahmen. Eine 3000er Halle in Jerusalem. Gerade mal 23 Länder am Start.

Eines, wenn nicht das Highlight deiner ESC-Ära war wohl der Sieg von Conchita Wurst 2014 in Kopenhagen. Wie schaut's aber mit „Lowlights" aus, welches Ereignis bleibt dir nicht positiv in Erinnerung?

Knoll: All die Jahre, in denen sich Österreich nicht für das Finale qualifiziert hat. Dazu kam dann eine Zeit, in der es auch von anderen Ländern fast ausschließlich belangloses Zeug zu hören gab, das nichts mit dem zu tun hatte, was in den Charts ist bzw. im Radio läuft.

Und wie schätzt du Nathan Trents Chancen für ein Finalticket ein?

Knoll: 51 zu 49 ... Ich tippe auf Platz 23 im Finale.

Welchem seiner heimischen Vorgänger hättest du mehr vergönnt?

Knoll: Einigen. Aber in der jüngeren Vergangenheit den Trackshittaz. Vor allem Lukas Plöchl war 2012 echt am Boden zerstört. Mit dem Song, mit dem sie im Jahr davor beim Vorentscheid Zweiter geworden sind (Oida Taunz!, Anm.), hätte es vielleicht auch besser geklappt.

Sollte sich Österreich mal wieder trauen, mit einem Lied in Muttersprache anzutreten?

Knoll: Warum nicht. Heuer wird höchstwahrscheinlich ein Titel auf Italienisch gewinnen. Ich glaube, die Melodie und der Interpret zählen mehr als der Text und die Sprache.

Nathan Trent hat seinen Song „Running on Air" selbst geschrieben und das Lied wurde auch in Österreich produziert. Das ist sehr oft nicht der Fall. Sollten Länder und ihre Interpreten beim ESC wieder näher zusammenrücken?

Knoll: Das ist wie Sprachvorgaben. Kann man machen, schränkt aber die Freiheit der Kunst ein. Bin ich dagegen. Solange bei 42 Ländern noch genug Lokalkolorit übrig bleibt, passt das schon.

Du hast es schon angedeutet: G'winnt Italien heuer den Schas?

Knoll: Ich denke schon. Oder Portugal wird der Überraschungssieger.

Blicken wir mal noch weiter in die Zukunft: Wie schaut dein Montag nach dem Song Contest aus?

Knoll: Erholung spielt sich erstmal nicht. Ab Montag um 9 Uhr bin ich wieder bei Ö3 im Einsatz. Und dazu ein paar Veranstaltungen, die ich moderiere. Im Juli wird es dann ruhiger. Aber das passt schon so.

Und jetzt stell dir vor: Samstagabend, ESC-Finale. 40 Grad Fieber, Magen und Darm rebellieren. Wer ersetzt Andi Knoll in der Kommentatorenkabine?

Knoll: Jössas. Wir haben keinen Plan B. Dann trink ich eine Flasche Wodka, löse darin das mitgebrachte Antikrankpulverle auf und beiß' mich durch.

Das Gespräch führte Tamara Stocker