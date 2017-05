Von Matthias Sauermann

Washington – Kein anderer Skandal in der US-Geschichte ist so tief ins kollektive Gedächtnis eingesickert wie der Watergate-Skandal rund um Präsident Richard Nixon. Die verzweifelten Versuche des damaligen Chefs der Republikaner, die Ermittlungen gegen ihn zu behindern, werden ab heute, Mittwoch, immer häufiger zitiert werden. Das, was oft als „die dunkelste Stunde in der Geschichte des Landes“ bezeichnet wird, scheint sich zu wiederholen. US-Präsident Donald Trump könnte sich mit einer weitreichenden Entscheidung selbst sein eigenes Watergate geschaffen haben.

Im Wahlkampf 1972 installierten Einbrecher im Hauptquartier der Demokraten in Washington Abhöranlagen. Die Spur führte später zur gegnerischen Partei, den Republikanern – und direkt ins Weiße Haus. Der Name des Gebäudekomplexes: Watergate. US-Präsident Richard Nixon geriet ins Zentrum der Ermittlungen. Ein unabhängiger Sonderermittler wurde eingesetzt. Als dieser auf die Herausgabe von belastenden Telefonmitschnitten von Gesprächen Nixons bestand, forderte dieser seinen Justizminister auf, ihn zu entlassen.

Justizminister und Stellvertreter weigerten sich jedoch, die Entlassung durchzusetzen und traten stattdessen aus Protest zurück. Schließlich setzte der höchste Anwalt der Regierung die Entscheidung durch. Die denkwürdige Nacht ging als „Samstagnacht-Massaker“ in die Geschichte ein. Diese Entlassung war später auch der Grund für den Abtritt von Nixon, zusammen mit dem Abhörskandal selbst. Auf diesen Spuren sehen Beobachter nun US-Präsident Donald Trump wandeln.

Entlassung des FBI-Chefs tritt Watergate-Vergleiche los

Bereits im US-Wahlkampf ließ Donald Trump, damals noch Kandidat der republikanischen Partei, mit ungewöhnlichen Ansagen aufhorchen. Nicht nur, dass er den russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Klee lobte, er befürwortete auch noch Hackingangriffe durch Russland auf seine Konkurrentin Hillary Clinton – öffentlich. Tatsächlich gewann er später die US-Wahlen, obwohl er Millionen Stimmen weniger als seine Konkurrentin erhielt.

Es dauerte nicht lange, bis einer nach dem anderen seiner Vertrauten – wie Dominosteine – über zumindest verdächtigen Kontakten zu russischen Offiziellen stolperten. Wobei nicht die Kontakte an sich im Zentrum der Kritik standen, sondern, dass diese oftmals verschwiegen und nur nach Medienberichten eingeräumt wurden. Dem nationalen Sicherheitsberater Trumps, Michael Flynn, kostete das in Rekordzeit den Job. Der spätere Justizminister Trumps, Jeff Sessions, leugnete die Kontakte sogar unter Eid bei seiner Anhörung im Kongress. Deshalb musste er sich von den Russland-Ermittlungen der Justiz zurückziehen.

Genau dieser Jeff Sessions ist es nun jedoch auch, der US-Präsident Donald Trump offizieller Darstellung nach die Entlassung von FBI-Chef James Comey empfahl. Comey leitete in seiner Funktion auch die Russland-Ermittlungen der Bundesbehörde. Eine Optik, die an Schräglage nicht mehr zu überbieten ist. Als unabhängig bekannt hätte Comey wohl auch Donald Trump gefährlich werden können. Offiziell heißt es, die Entlassung habe nichts mit den Russland-Ermittlungen zu tun, vielmehr sei die E-Mail-Affäre um Hillary Clinton und das Verhalten des FBI-Direktors in dieser Causa ausschlaggebend gewesen. Allerdings, so merken viele Berater an: Mit genau diesem Verhalten habe Comey Trump sogar zum Wahlsieg verholfen. Als Begründung hielten das in ersten Reaktionen nicht einmal republikanische Abgeordnete für stichhaltig.

Ruf nach Sonderermittler wird laut

Nun werden auch innerhalb der republikanischen Partei Rufe immer lauter, einen unabhängigen Sonderermittler zu ernennen. Schließlich gehe es im Prinzip um die Frage, ob die vergangenen Wahlen rechtmäßig vonstatten gegangen seien. Auch Republikaner verkündeten öffentlich, nun für die Einsetzung eines Sonderermittlers einzutreten. Die Wortwahl im Entlassungsbrief Trumps, der FBI-Chef Comey dafür dankte, ihm drei Mal versichert zu haben, nicht Ziel von Ermittlungen zu sein, wird als „bizarr“ beschrieben.

„Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, eine akzeptable Begründung für den Zeitpunkt von Comeys Entlassung zu finden“, sagte etwa Jeff Flake, Senator der Republikaner aus Arizona. „Es ist mir nicht gelungen“. Ob den Worten Taten folgen, werden die nächsten Stunden und Tage zeigen.

Die Republikaner werden nun auch vorsichtig sein müssen, was die Ernennung eines möglichen neuen FBI-Chefs betrifft, wenn dieser zu sehr als Trump-Vertrauter gilt. Vor allem, weil die Midterm-Elections im nächsten Jahr nicht mehr weit entfernt sind. Dann muss die Partei Trumps um die Mehrheit im Kongress zittern. Fällt die Mehrheit, könnte der Weg für ein Amtsenthebungsverfahren frei werden.