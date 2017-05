Von Karin Leitner und Serdar Sahin

Wien — Wochenlang haben führende Rote Sebastian Kurz unterstellt, es auf eine frühere Wahl im Bund anzulegen. Jetzt, da er es — zwei Tage nach der Rücktrittsankündigung von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner — öffentlich ausgesprochen hat, sind sie überrascht.

Bei seinem gestrigen Auftritt als „Privatperson" im Alois-Mock-Saal des Außenministeriums sagte Kurz: „Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, diesen Dauerwahlkampf fortzusetzen. Ich glaube, dass vorgezogene Wahlen der richtige Weg wären, um Veränderung möglich zu machen." Regulärer Termin nach der fünfjährigen Legislaturperiode wäre im Herbst 2018. Warum er nicht bis dahin mit Kern kooperieren will, erklärt Kurz so: „Wir alle wissen, es gibt das Angebot an mich, die Regierung fortzusetzen — wieder einmal nur Köpfe auszutauschen und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Ich glaube, dass wir wenige Wochen später wieder genau dort wären, wo wir immer waren. Es würden Minimalkompromisse getroffen werden."

Wahlkampf statt "Reformpartnerschaft"

SPÖler — von Parteichef Christian Kern abwärts — haben in den vergangenen Tagen betont, mit den Schwarzen weiterwerken zu wollen, trotz inhaltlicher Differenzen und persönlicher Aversionen.

Nachdem Mitterlehner mitgeteilt hatte, abzudanken, bot Kern Kurz eine „Reformpartnerschaft" an. Nun gibt es statt dieser Wahlkampf. Einen heftigen. Ein hartes Match zwischen Kern, Kurz und FPÖ-Boss Heinz-Christian Strache steht an.

Die Sozialdemokraten schießen verbal bereits scharf gegen Kurz. „Er hat nun klargemacht, warum in den vergangenen Wochen Termine abgesagt und Lösungen blockiert worden sind. Ihm geht es nur um Neuwahlen und egoistische Profilierung", befindet Klubchef Andreas Schieder im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl sagt: „Kurz hat die ausgestreckte Hand des Bundeskanzlers zur Zusammenarbeit ausgeschlagen. Dafür wird er die Verantwortung übernehmen müssen. Ob er das will oder nicht."

Auch Staatssekretärin Muna Duzdar reagiert via TT heftig: „Kurz und die ÖVP sollen Verantwortung übernehmen — und nicht über Wahlen sprechen. Gerade im Hinblick auf die positive Entwicklung in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt ist die Kurz-Aussage verantwortungslos."

SPÖ-Infrastrukturminister Jörg Leichtfried grollt ebenfalls via TT: „Kurz stellt Eigeninteresse und Machtgelüste vor die Interessen der Republik. Sein Ego-Trip schadet dem Land." Mit seiner „Wahleuphorie" gefährde er essenzielle Projekte, vom „paktierten Mindestlohn von 1500 Euro" über die Job-Aktion für ältere Arbeitslose bis zur Forschungsprämie und zur Bildungsreform (siehe Seite 13). „Ich frage mich, ob er sich noch als Teil der Regierung fühlt. Er versenkt ein Koalitionsprogramm, das er vor wenigen Monaten unterschrieben hat."

Und so lassen Kern und Co. wissen, dass die SPÖ — vom Beschluss dafür bis zur Wahl im Herbst — Mehrheiten abseits des Koalitionspartners suchen könnte. Anstehendes würde „am liebsten mit der ÖVP" beschlossen, „aber auch mit anderen Abgeordneten", sagt Schieder.

„Wir wollen keine Neuwahlen, wir werden weiter versuchen, im Parlament sachpolitische Lösungen zu erzielen — das auch, falls nötig, mit wechselnden Mehrheiten", tut der rote Regierungschef via Presse kund. „Wenn uns die ÖVP den Stuhl vor die Tür stellt, bedeutet das auch das Ende für eine rot-schwarze Zusammenarbeit für sehr lange Zeit.

Kern verlangt Entschuldigung

Von Kurz verlangt Kern eine Entschuldigung. Dafür, dass er wegen des Reformpartnerschaftsofferts der Unehrlichkeit bezichtigt worden sei; das lasse er sich nicht bieten.

Kurz will sich nicht nachsagen lassen, Reformverhinderer zu sein. In seinem Umfeld heißt es: Es solle „einen geordneten und zivilisierten Umgang miteinander geben", bei dem man „versucht, das, was im Regierungsprogramm ausgemacht und ausverhandelt ist, bis zum Sommer umzusetzen".

Alle führenden ÖVPler stellen sich demonstrativ hinter Kurz — was sein Wahlbegehren anbelangt. Ausrufen kann eine Partei einen Urnengang allerdings nicht. Ein Neuwahlantrag im Hohen Haus ist dafür vonnöten. Die SPÖ ist dafür naturgemäß nicht zu gewinnen. Die FPÖ und die NEOS befürworten ihn. Deren Chef Matthias Strolz sagt der TT: „Wir werden einen Neuwahl-Antrag unterstützen." Mit dem Sanktus dieser drei Fraktionen ist die Mehrheit gesichert. Die Grünen würden einen Wahlantrag erst Ende Juni unterschreiben, wie Parteichefin Eva Glawischnig der TT sagt. Hauptgrund sei der Eurofighter-U-Ausschuss, der Ende Mai starten soll: „Für diesen ist der Termin eines Neuwahlbeschlusses zentral. Ab diesem Zeitpunkt können keine Zeugen mehr befragt werden."

Schwarze haben vorgefühlt, ob sie eine Mehrheit für den Antrag bekommen würden. Formal muss davor der Verfassungsausschuss tagen. Kommende Woche — da ist Nationalratsplenum — werde über den Antrag noch nicht abgestimmt, sagen ÖVPler. Es bestehe auch kein Zeitdruck. Selbst wenn im Juni über das Ansinnen befunden werde, seien die Fristen für eine Wahl im Herbst einzuhalten. Die wird es, wie berichtet, Ende September oder im Oktober geben.