Worcester — Eigentlich wollte Valerie Johnson (83) nur von einem Arztbesuch nach Hause fahren. Das Worcester Royal Hospital liegt nur knapp zehn Autominuten entfernt von ihrem Heimatdorf Peopleton — doch dort kam die Britin nie an. Auf dem Heimweg verpasste die 83-Jährige aufgrund einer Umleitung wegen Bauarbeiten die richtige Abzweigung.

Also fuhr die Frau einfach weiter Richtung Norden — so lange, bis acht Stunden später der Tank leer war. Das unfreiwillige Abenteuer endete tags darauf, gegen 0.40 Uhr in einer 500 Kilometer entfernten Ortschaft in Schottland, wie der „Daily Record" berichtet.

Schottisches Pärchen gab der Frau Obhut

Ihre Abwesenheit blieb natürlich nicht lange unbemerkt. „Der direkte Nachbar meiner Mutter rief mich an, um mir zu sagen, dass sie nicht nach Hause gekommen und er in Sorge sei. Ich dachte, sie hätte einen Unfall gehabt", schildert Johnsons Tochter Karen Maskell dem Blatt.

Die alarmierte Polizei hatte die 83-Jährige schließlich gegen 23 Uhr auf einer Verkehrskamera nördlich von Liverpool geortet, was Maskell nicht glauben wollte. „Ich sagte, das kann nicht meine Mutter sein, sie hasst das Autofahren und legt normalerweise nicht mehr als fünf Kilometer zurück", erzählt Maskell weiter. Doch sie hatte sich geirrt.

Mitten in der Nacht ging der Seniorin schließlich im schottischen Larkhall der Sprit aus. Dort entdeckte ein Paar das Auto mitten auf der Straße vor seiner Tür. Sie schoben es an den Straßenrand und boten der älteren Dame an, bei ihnen zu übernachten.

Das Pärchen benachrichtigte außerdem die örtliche Polizei, die dafür sorgte, dass Johnsons Tochter Karen verständigt wurde. Diese nahm gleich am nächsten Morgen den ersten Flug nach Glasgow, um ihre Mutter abzuholen. „Meine Mutter hatte jedes Gefühl für Zeit verloren, ich bezweifle, dass ihr klar war, dass sie sich in Schottland befand", so Maskell zum „Daily Record". Die 83-Jährige war laut des Berichts trotz der langen Autofahrt und ihrer Diabetes in guter Verfassung. (tst)