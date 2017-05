Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Am 30. November 2013 wollte der Dachverband Deutscher Burschenschafter ein alljährliches Treffen abhalten. Tagungsort sollte Innsbruck sein, der Festakt unter Schirmherrschaft der schlagenden Innsbrucker Verbindung Brixia in der Messehalle stattfinden. Trotz Vertrages mit der Congress und Messe Innsbruck GmbH wurden die Schlagenden jedoch noch am 27. November „auf Weisung der Gesellschafter“ wieder ausgeladen.

Ein Protestmarsch durch die Innenstadt und eine Klage der Burschenschaft als Veranstalter folgte. Grund: Die Teilnehmer fühlten sich wegen ihrer Weltanschauung diskriminiert – ein Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz wurde geortet.

Der Argwohn der Deutschnationalen richtete sich dabei von Anfang an gegen Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer. Diese hatte bereits im Vorfeld durchklingen lassen, dass ihr dieses Treffen nicht gerade ein Herzensanliegen sei.

Für die Brixia erwies sich die Klage jedoch als steiniger Weg, auf dem sie letztlich vor dem Obersten Gerichtshof vor einem Monat auf die Nase fiel. Gründe für die Klagsabweisung: Vor der Prüfung, ob ein Verein als juristische Person überhaupt im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes klagslegitimiert ist, habe die Burschenschaft überhaupt verabsäumt, dem Gericht ihre Weltanschauung darzulegen. Damit hatte sich für das Höchstgericht auch die Frage erübrigt, ob nach dem geltend gemachten Gesetz nicht nur ein Mensch (natürliche Person) Ziel einer Diskriminierung nach Rasse, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung sein könne.

Eine bundesweit relevante Überprüfung, die nun doch noch auf das Höchstgericht zukommen könnte. Nach Abweisung der Vereins-Klage hat nun nämlich ein Mitglied der Brixia als Person Klage wegen Diskriminierung eingereicht. Anwalt und FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerz­ger auf Anfrage: „Die Klage gegen die Stadt wurde diese Woche mit einem 5000-Euro-Streitwert beim Bezirksgericht eingebracht. Wir werden minutiös nachweisen, dass die Ausladung der Burschenschafter aus der Messe rein weltanschaulich motiviert war!“ RA Abwerzger bezieht sich auf die Vorgänge vor der endgültigen Absage des Treffens. „Aussagen Oppitz-Plörers und Medienberichte sprechen Bände. Das Magistrat hatte zuvor ja schon eingesehen, dass eine Untersagung nach dem Veranstaltungsgesetz nicht möglich ist!“

Das Verfahren dürfte nicht nur zur Klärung der Frage, wer nun aller dem Antidiskriminierungsgesetz unterliegt, spannend werden. Der Kläger wird unter anderen Stadtchefin Oppitz-Plörer und Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf als Zeugen beantragen.