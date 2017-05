Innsbruck – Kredit- oder Bankomatkarte erleichtern die täglichen Geldgeschäfte, doch 89 Prozent aller Geldgeschäfte werden in Österreich noch mit Bargeld abgewickelt. Nur Bares ist Wahres, denken sich wohl die Österreicher. Doch europaweit macht sich bereits ein gegenteiliger Trend bemerkbar.

In den skandinavischen Ländern wie in Schweden geht ohne Plastikgeld fast nichts mehr. Nur noch 44 Prozent wird mit Bargeld bezahlt. Darüber hinaus wurden beispielsweise in Frankreich und Spanien Obergrenzen für die Bezahlung mit Euroscheinen beschlossen. In Frankreich beträgt das Limit aktuell 1000 Euro. Damit sollen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerbetrug effizienter bekämpft werden.

In Österreich wird indessen der Sinn von 200- bzw. 500-Euro-Scheinen immer stärker bezweifelt, weil sie kaum mehr akzeptiert werden. Laut Finanzministerium dürfen sich Händler weigern, 200- und 500-Euro-Scheine anzunehmen, wenn sie vor Geschäftsabschluss die Kunden darauf hingewiesen haben.

Die Tiroler FPÖ kritisiert diese Entwicklungen und hat im Landtag eine Initiative gestartet. Eine Bargeldobergrenze oder die generelle Einschränkung von Barzahlungen ist für die Freiheitlichen eine Diskriminierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Dazu zählen aus ihrer Sicht ältere oder nicht technikaffine Personen, die dadurch vom gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Ihr Vorstoß fiel auf positives Echo, Ende März hat der Tiroler Landtag dazu eine Entschließung verabschiedet.

Die Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen bar zu zahlen, sei ein wichtiger Aspekt der informationellen Selbstbestimmung, heißt es darin. Die Landesregierung wurde daher ersucht, sich auf Bundesebene weiterhin in etwaigen Diskussionsprozessen entschieden gegen die Abschaffung des Bargeldes in Österreich auszusprechen.

Schon seit Monaten wird über einen verfassungsrechtlichen Schutz von Bargeld diskutiert. Selbst der neue Wirtschaftsminister Harald Mahrer (VP) hat sich dafür ausgesprochen.

Doch der Dämpfer für den Tiroler Landtag folgt auf dem Fuß und in Form einer Stellungnahme von Finanzminister Hans Jörg Schelling (VP). Das Finanzministerium, betont Schelling, werde sich selbstverständlich auch in Zukunft auf allen Ebenen der EU und der internationalen Staatengemeinschaft dafür einsetzen, dass der uneingeschränkte Zahlungsverkehr mit Euro-Banknoten und -Münzen durch keine Maßnahmen eingeschränkt und das Bargeld als Zahlungsmittel beibehalten wird. „Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist die Zulässigkeit eines national verankerten Schutzes des Bargelds kompetenzrechtlich äußerst fraglich“, fügt Schelling allerdings hinzu.

Laut dem Minister komme der Europäischen Union die ausschließliche Zuständigkeit für die Währungspolitik zu. Praktisch, führt Schelling weiter aus, würde eine nationale (Verfassungs-)Bestimmung zum Schutz des Bargelds jedoch im Falle einer entsprechenden EU-Rechtsänderung ohnehin ins Leere laufen, weil sie dann vom Unionsrecht überlagert und ausgehebelt würde. (pn)