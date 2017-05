Innsbruck – Unaufhaltsam lief die Zeit, Sekunden trennten die Raiders gestern um 21.31 Uhr vom Gewinn des Battle4Tirol. Im letzten Jahr konnte man das US-College Elmhurst schlagen – gegen ihre Landsleute von den Benedictine Ravens aus Kansas verloren die Raiders gestern knapp 29:31.

Der erste Aufreger des Spiels: Ein Touchdown der Gäste, die auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken können (Irv Comp, als berühmtester Schulabgänger fungierte als Starting Quarterback der Green Bay Packers und gehörte im Jahr 1944 auch zur Meistermannschaft) wurde von den Referees aberkannt. So blieb der von Raiders-Coach Shuan Fatah beschworene „kulturelle Austausch“ in sportlicher Hinsicht zumindest im ersten Viertel ohne Punktausbeute auf beiden Seiten. Im zweiten Viertel legten die Hausherren vor 4200 Zuschauern aber los: Shaun Shelton mit einem Touchdown und Kicker Thomas Pichlmann mit zwei Fieldgoals brachten die Raiders auf die Anzeigetafel, die Gäste schlugen mit einem Touchdown zurück, mit einer doch überraschend deutlichen 22:7-Führung für die Raiders ging es in die Halbzeit.

Die über sich hinauswachsende junge Garde der Raiders gab auch anfangs der zweiten Hälfte den Ton an, Adrian Platzgummer sprang für seinen verletzt fehlenden Bruder Sandro mit einem Touchdown in die Bresche. Doch dann machten die US-Amerikaner ernst: Drei Touchdowns der Ravens blieben ohne adäquate Antwort der Tiroler, mehr als ein abgefangener Pass in der gegnerischen Endzone sprang für die Raiders nicht heraus.

Nach drei Touchdowns der Gäste in Folge hatten diese das Gastrecht aber überstrapaziert, Bonatti marschierte in die Endzone, Kicker Pichl­mann stellte mit dem Extrapunkt die knappe 29:28-Führung her. Die bis drei Sekunden vor Schluss hielt: Ein Fieldgoal der Gäste im letzten Moment sorgte doch noch für den schmeichelhaften 31:29-Sieg der Ravens.

Für die Gäste aus den Vereinigten Staaten gab es als Sieger der Battle4Tirol zu den Klängen der inoffiziellen Landeshymne „Du bist das Land, dem ich die Treue halte“ statt Tiroler Hüten als Souvenirs die Helme der Gastgeber.

„Ich habe viel Respekt vor den Swarco Raiders und Wertschätzung für deren Trainer Shuan Fatah“, würdigte der gegnerische Trainer Larry Wilcox die Tiroler. Sein Raiders-Pendant Shuan Fatah wusste, woran es zuvor scheiterte: „In so einem Spiel darf man sich keine Fehler erlauben. Aber alles in allem war es ein tolles Spiel!“ (TT)