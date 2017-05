Ötztal Bahnhof – Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Samstag schwer verletzt, als es durch eine Lichtplatte auf einem Dach in Ötztal Bahnhof brach. Die Jugendliche war am Nachmittag mit zwei etwa gleichaltrigen Freundinnen in das stillgelegte Kieswerk gegangen. Über eine steile Böschung kam das Trio direkt zum Blechdach. Zwei der Mädchen stiegen – trotz Warnung ihrer Freundin – hinauf und kletterten zu einer Lichtplatte.

Plötzlich gab die Acrylscheibe nach. Die 14-Jährige stürzte rund 7,5 Meter in die Tiefe. Schwer verletzt blieb sie auf dem Betonboden liegen. Die zweite Jugendliche brach zum Glück nicht ein. Gemeinsam mit der Freundin stieg sie zur Verunglückten. Die beiden Mädchen alarmierten offenbar Verwandte, die wiederum den Notruf wählten.

Der Notarzthubschrauber brachte die 14-Jährige in die Innsbrucker Klinik. An der Unfallstelle waren außerdem die Freiwilligen Feuerwehren Ötztal Bahnhof und Silz im Einsatz. (TT.com)