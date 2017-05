Innsbruck – Es ist Sommer in Tirol: Wie versprochen strahlte am Wochenende die Sonne mit den Menschen um die Wette. Von Wolken quasi keine Spur. Bei den Temperaturen war Tirol unschlagbar. Landeck war mit 30,2 Grad am Samstag der wärmste Ort Österreichs. Am Sonntag wurden in der Stadt sogar 31,4 Grad gemessen, ebenso wie in Innsbruck. Das bedeutete hinter Bludenz (31,9 Grad) Platz zwei in der österreichischen Hitze-Liste. Auch Haiming (31,1 Grad), Imst (30,9 Grad) und Jenbach (30,2 Grad) gehörten zu den heißesten Orten des Landes.

Das Sommerwetter verabschiedet sich zum Wochenbeginn noch nicht, im Gegenteil: In manchen Orten Tirols sind am Montag noch einmal bis zu 32 Grad möglich. Und auch der Dienstag wird noch sonnig beginnen. „Somit setzt sich das ausgezeichnete Bade- und Wanderwetter auch in der neuen Woche fort“, verspricht Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Gewitter ab Dienstag

Mit einem kräftigen Knall geht die erste Sommerphase dann zu Ende. In der schwül-heißen Luft brauen sich spätestens ab Dienstagnachmittag Gewitter über Tirol zusammen. Mit den Schauern kühlt es dann auch auf etwa 24 Grad ab. „In der labil geschichteten Luft ist örtlich mit Starkregen, Hagel und lokal kräftigen Windböen zu rechnen“, sagt Spatzierer.

Nach den derzeitigen Prognosen wird auch der Start in den Juni feucht- warm mit Schauern und Gewittern. (TT.com)