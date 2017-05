Von Peter Nindler

Bozen, Innsbruck – Vor 25 Jahren wurde in Wien Südtirol-Geschichte geschrieben: Die Verhandlungen über die Südtirol-Autonomie, die der ehemalige Bundeskanzler und Außenminister Bruno Kreisky 1960 bei der UNO-Vollversammlung in New York thematisiert hatte, galten offiziell als abgeschlossen. Dazwischen lagen die Feuernacht mit den Mastensprengungen in Bozen, Verhaftungen, Attentate, das zweite Autonomiepaket und die Durchführungsbestimmungen. Anfang 1992 war das so genannte Paket erfüllt, am 11. Juni 1992 übergab der damalige Außenminister Alois Mock dem italienischen Botschafter in Wien die Streitbeilegungserklärung. So weit die Geschichte.

Die Gegenwart zeigt, dass trotz Autonomie, der offenen Grenzen zu Österreich und der Zusammenarbeit in der Europaregion Tirol die Diskussion über das Verhältnis Südtirols gegenüber Rom nach wie vor ein angespanntes ist. Vor allem der Südtiroler Schützenbund fordert eine endgültige geopolitische Klärung. Im Wahljahr 2018 soll erneut auf allen Ebenen die Botschaft „Los von Rom“ deutlich gemacht werden. Zwei Wochen vor den offiziellen Feiern zu 25 Jahren Streitbeilegung in Bozen spitzt sich der Konflikt in Südtirol jedoch zu. Denn die Schützen bleiben dem Jubiläum fern, Auslöser dafür ist ein Streit über die italienische Hymne.

Eigentlich soll der 11. Juni die heute gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit von Wien und Rom symbolisieren. Deshalb haben Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Bundespräsident Alexander Van der Bellen Anfang Mai vereinbart, dass sie beide an den Jubiläumsfeiern teilnehmen werden. „Dies ist für unser Land nicht nur eine ganz besondere Ehre, sondern auch ein starkes Zeichen der Zusammenarbeit und des Einvernehmens zwischen Österreich und Italien hinsichtlich der Absicherung und Weiterentwicklung von Südtirols Autonomie“, betonte Südtirols LH Arno Kompatscher im Vorfeld. Doch jetzt wird die Streitbeilegung vom Zwist mit den Schützen überlagert.

Eigentlich war ein landesüblicher Empfang vorgesehen. So wie es auch in Südtirol üblich ist, wenn sich hoher Besuch ansagt. Im November marschierte die gesamte Südtiroler Schützenspitze mit Kommandant Elmar Thaler auf und feuerte für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Ehrensalve ab. Dazu kommt es nicht. Denn Kompatscher und Elmar Thaler konnten sich nicht über die Modalitäten beim landesüblichen Empfang einigen. Es scheiterte schließlich an der italienischen Hymne für Staatspräsident Mattarella. Ein Tiroler Empfang mit der italienischen Hymne und dazu noch eine Salve geht für Südtirols Schützen nicht.

Für Thaler ist es unverständlich, dass Kompatscher darauf beharrt. „Denn eigentlich schien alles schon geklärt zu sein. Mit der Verwaltung war ausgemacht, dass anstatt der italienischen Hymne und zusätzlich zur Tiroler Landeshymne die Europahymne angestimmt wird.“ Das sei auch ein Zeichen für die Überwindung von Nationalismen, argumentiert Thaler den aus seiner Sicht „bedauerlicherweise abgelehnten Kompromissvorschlag“.

Der Termin wurde bereits aus dem Terminkalender der Südtiroler Schützen gestrichen. Hinter den Kulissen soll es aber bereits Debatten darüber geben, ob nicht auch die Musikkapellen einen Rückzieher machen. Weil die Südtiroler Schützen fernbleiben, werden ihre Kollegen aus dem Bundesland Tirol ebenfalls nicht an der Jubiläumsfeier teilnehmen.

In Südtirol selbst dürfte sich das ohnehin belastete Klima zwischen dem Schützenbund und Landeshauptmann Arno Kompatscher von der Südtiroler Volkspartei weiter verschlechtern. Die Schützen unterstützen volkstumspolitisch den Kurs der oppositionellen deutschsprachigen Heimatparteien, die Südtirols politische Zukunft gleichsam in einer Unabhängigkeit von Rom sehen.