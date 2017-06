Von Peter Nindler

Innsbruck – Dass just Referenten aus den Ministerbüros von Kanzleramtsminister Thomas Drodzda (SPÖ) und von Umwelt- und Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (VP) Ende des Vorjahres zu Richtern am Bundesverwaltungsgericht ernannt wurden, sorgte bereits für politisches Naserümpfen. Unter ihnen befindet sich auch der Jurist Stephan Wiener, ehemaliger Ministersekretär Rupprechters. Der Tiroler wurde ab 1. Jänner der Außenstelle des Bundesverwaltungsgerichts Innsbruck zugeteilt. Doch dort hielt es ihn nur kurze Zeit, jetzt sitzt er plötzlich in der Internationalen Alpenkonvention. Und damit sorgt Wiener für Diskussionen, die er selbst jedoch nicht versteht.

Wie kommt es also zu seinem plötzlichen Job-Hopping? Seit Oktober führt Österreich den Vorsitz in der Internationalen Alpenkonvention. Das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium gibt während des Vorsitzes mehr oder weniger den Ton an. Und so müssen schließlich Termine und Veranstaltungen koordiniert werden. Gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigte Stephan Wiener, „dass ich jetzt für das Ständige Sekretariat der Alpenkonvention in Innsbruck tätig bin“. Eigentlich ungewöhnlich, hatte sich Wiener doch erst entschlossen, an das Bundesverwaltungsgericht zu wechseln. „Es wird doch nicht falsch sein, sich beruflich weiterzuentwickeln“, sagt Wiener. Er sei jetzt eben für Planung und Koordination zuständig.

Jedenfalls ist er auf der sicheren Seite: Der Kurzzeit-Richter wurde nämlich bis Ende 2018 vom Bundesverwaltungsgericht karenziert. Dann übergibt Österreich wieder den Vorsitz der Alpenkonventionen. Wie kam er überhaupt zu seiner neuen Tätigkeit? „Im Februar erfolgte die Ausschreibung, da habe ich mich beworben.“ Und der ehemalige Ministersekretär wurde ausgewählt, „aber meine Anstellung ist wie gesagt nur für 20 Monate befristet“, verweist Wiener auf die spätere Rückkehr an das Bundesverwaltungsgericht.