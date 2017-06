Euregio Weitsprung/Schüler – AK I, männlich: 1. J. Gastl (VS Kelchsau), 2. D. Pavlina (VS St. Johann), 3. F. Zimmermann (VS St. Johann); weiblich: 1. E. Kaplja (VS Zams), 2. C. Hafele (VS Imst Oberstadt), 3. A. Raich (VS Pians). AK II, m: 1. D. Smith (NMS Wilten), 2. N. Mariacher (NMS Egger Lienz), 3. T. Stöger (NMS Kufstein 1); w: 1. G. Ceschini (ITA), 2. P. Schwaninger (BG/BRG Reithmann). AK III, m: 1. L. Troian (ITA), 2. E. Schwaninger (Reithmann); w: 1. S. Welz (NMS Kufstein 1).