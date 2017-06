Von Matthias Sauermann

Paris — Nur wenige Monate alt ist die Partei von Emmanuel Macron — und schon steuert sie auf einen historischen Erfolg zu. Beim ersten Wahlgang in Frankreich erhielt die Partei 32 Prozent der Stimmen. In Frankreich darf der Kandidat mit den meisten Stimmen in der zweiten Runde — wenn nicht bereits in der ersten Runde ein Kandidat die absolute Mehrheit im Wahlkreis erlangen konnte — ins Parlament einziehen. Damit steht „La Republique en marche" vor einem Erdrutschsieg: Bleiben die Wähler im zweiten Wahlgang ihrer Entscheidung treu, könnten mehr als 400 der 577 Sitze zur Macron-Partei wandern. In manchen Schätzungen ist sogar von bis zu 440 Sitzen die Rede.

Auch wenn es historisch üblich ist, dass Präsidenten nach einem Wahlsieg auch eine Mehrheit im Parlament erhalten, ist der deutliche Abstand überraschend. Die Sozialisten stürzten ab, auch die ehemalige Macron-Gegnerin im Duell um das Präsidentenamt Marine Le Pen verlor mit ihrem Front National. Macron-Gegner warnen deshalb schon jetzt vor den Folgen: Die Opposition wäre damit quasi ausgeschaltet, so der Tenor.

Warnung vor zu großer Machtfülle

Noch ist der zweite Wahlgang jedoch nicht geschlagen, und die politischen Gegner des 39-jährigen Präsidenten wittern noch ihre Chance, die ganz große Niederlage abzuwenden. So warnen sie nun eindringlich vor einer zu großen Machtfülle für Macron. So sagte Sozialisten-Chef Jean-Christophe Cambadelis: „Wenn Macron wie vorhergesagt in der zweiten Runde gewinnt, gibt es im Parlament keinen Raum für eine demokratische Debatte." Würden die Ergebnisse bestätigt, „werden wir eine Nationalversammlung ohne echte Kontrollmacht und ohne demokratische Debatte haben, die dieses Namens würdig ist", so Cambadelis. Francois Baroin, der den Wahlkampf der Konservativen anführte, appellierte, die politische Macht sollte nicht in der Hand einer einzigen Partei konzentriert sein.

Die internationale Presse (siehe unten) sprachen in ähnlichen Tonart von einer "fast totalen Macht" für Emmanuel Macron und einer "absolutistischen Versuchung" (Süddeutsche Zeitung). Auch bei einer absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung würde Macrons Lager jedoch nicht das ganze Parlament dominieren. Im Senat als zweiter Kammer hat die bürgerliche Rechte das Sagen. Die Senatoren reden bei der Verabschiedung von Gesetzen mit — allerdings sitzt die Nationalversammlung letztlich am längeren Hebel.

Front National verliert, Linkspolitiker Melenchon mahnt

Herbe Verluste hinnehmen musste jedenfalls der „Front National" von Marine Le Pen. Die Partei von Le Pen, die Emmanuel Macron in der Stichwahl um den Elysee-Palast deutlich unterlegen war, dürfte nur auf etwa zehn Mandate kommen — und damit ihr eigens gesetztes Minimalziel verfehlen. Der Front National hatte 15 Sitze angepeilt, die nötig wären, um eine Fraktion bilden zu können.

Der zweite Konkurrent von Emmanuel Macron, der es nicht in die Stichwahl ums Präsidentenamt geschafft hatte, Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon, kommentierte das Wahlergebnis mit einem anderen Hintergrund. Er bezog sich auf die historisch geringe Wahlbeteiligung von 48,7 Prozent. „Die Stimmenthaltung zeigt, dass es in diesem Land keine Mehrheit gibt, um das Programm der Zerstörung des Arbeitsrechts anzuwenden", meinte Melenchon.