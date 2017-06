Von Max Strozzi

Innsbruck – Nach dem drohenden Millionenverlust, dem bevorstehenden Personalabbau und einer anhängigen Klage (um rund 900.000 Euro) wegen mutmaßlich nicht bezahlter Erschwerniszulage an die Mitarbeiter erschüttert nun ein Lohndumping-Verdacht die landeseigene Flüchtlingsbetreuung Tiroler Soziale Dienste GmbH. Wie berichtet, hat die Gewerkschaft die Landes-Tochter bei der Sozialversicherung angezeigt, weil rund 80 Mitarbeiter unterbezahlt worden sein sollen. Laut Gewerkschaft geht es um mindestens 500.000 Euro brutto an entgangenen Löhnen zuzüglich entgangener Dienstgeberbeiträge an die Sozialversicherung.

Der Lohndumping-Verdacht hat in den Oppositionsparteien einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Liste Fritz sieht sich darin bestätigt, den Landesrechnungshof mit einer Sonderprüfung der TSD beauftragt zu haben. „Wir haben bei der Auslagerung der Flüchtlingsagenden in eine privatwirtschaftlich organisierte Firma davor gewarnt, dass die Kontrolle einer solchen Firma schwieriger wird und dass sich die politisch Zuständigen hinter dem Rücken eines Geschäftsführers verstecken werden“, kritisiert LA Andrea Haselwanter-Schneider. Sollten die Vorwürfe des Lohndumpings stimmen, zeige sich ein „eklatantes Kontrollversagen“. Die Landesregierung habe dringenden Aufklärungs- und Handlungsbedarf. „Es ist schon jetzt klar, dass es Konsequenzen geben muss“, so die Liste-Fritz-Klubchefin.

Das TSD-Debakel „spottet jeder sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verantwortung“, kritisiert auch Evelyn Achhorner, Vorsitzende der Freiheitlichen Frauen Tirol. „Eine dem Land nahestehende GmbH sollte als Vorzeigebetrieb dienen und nicht durch diverse Verfehlungen in der Öffentlichkeit präsent sein.“ Das Finanzloch der TSD sei politisch verschuldet, die aktuellen Verfehlungen im arbeitsrechtlichen Bereich seien dagegen in der Verantwortung der GmbH und des Geschäftsführers zu suchen.