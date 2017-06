Von Renate Perktold

Innsbruck – Ein Fünfjähriger geht während eines vom Sozialsprengel organisierten Schwimmkurses in Kitzbühel unter. Der Bademeister ist gerade im anderen Bereich der Schwimmhalle, keine Zeugen sind anwesend. Es vergeht einige Zeit, bevor der Schwimmlehrer – er ist laut Polizei mit einer Gruppe von Anfängern alleine – den leblosen Körper im Wasser bemerkt und an den Beckenrand zieht.

Als die ahnungslose Mutter ihren Schatz abholen will, wird er gerade reanimiert. Fünf Tage ist dieser Zwischenfall nun her: Die Eltern des fünfjährigen Jungen bangen seither in der Klinik Innsbruck um das Leben des Kindes. Es hängt am seidenen Faden.

„Wir konnten den Schwimmlehrer bislang noch nicht einvernehmen, deshalb wissen wir auch nicht, was genau passiert ist. Aber natürlich wird gegen ihn ermittelt, denn er hatte ja die Aufsichtspflicht. Der Zustand des Buben ist kritisch“, erklärt der zuständige Sachbearbeiter der Polizei Kitzbühel.

Immer neue Kursangebote

Nicht nur die Polizei fragt sich, wie dieser schreckliche Unfall ausgerechnet während eines Anfängerkurses passieren konnte. Auch Eltern sind verunsichert. Denn die Nachfrage nach Schwimmkursen ist enorm – was mittlerweile auch einen Wildwuchs von Angeboten zu Folge hat.

„Jeder kann in Tirol einen Schwimmkurs abhalten, es gibt dafür keinerlei gesetzliche Grundlage. Das ist ein freies Gewerbe – man braucht nicht einmal eine entsprechende Qualifikation. Überspitzt formuliert könnte das sogar ein Nichtschwimmer“, kritisiert Karin Petzer, Präsidentin des Tiroler Landesschwimmverbandes, die Situation losgelöst von dem aktuellen Zwischenfall.

Schon seit längerer Zeit versucht sie, die Politik in dieser Hinsicht zum Umdenken zu bewegen. Doch die sieht offenbar keinen Handlungsbedarf, ein entsprechendes Gesetz zu schaffen. „Unser Ansinnen wäre, dass es ein streng geregeltes Schwimmschulgesetz gebe – ähnlich wie im Berg- und Klettersport, wo das genau geregelt ist“, so Petzer.

Anbieter ohne staatlich ausgebildete Instrukturen

Vor allem Angebote in Kindergärten und beim Babyschwimmen seien mancherorts zu hinterfragen, gibt auch Schwimmlehrer Markus Senfter von „Connected Sports“ zu bedenken. „Schwimmen ist die Sportart Nummer eins. Wenn man das den Kindern beibringen will, dann sollte der erste Kontakt perfekt sein.“

In den letzten Jahren haben sich aber immer mehr Anbieter auf dem Markt etabliert, deren Trainer keine staatlich anerkannte Ausbildung haben. Für Eltern ist das allerdings nicht leicht zu erkennen. Wenn sich die jeweilige Schwimmschule gut verkaufen könne, dann sei es schwer, die Professionalität zu hinterfragen, glaubt Senfter. „Ein Qualitätsmerkmal eines guten Schwimmtrainers ist es, wenn er die Fragen der Eltern gut beantworten kann und auch Infos zum Können des Schülers abgibt. Oft ist es ja nur eine Massenabfertigung, bei der die Kleinen dann am Ende einfach eine Urkunde erhalten und niemand redet mit den Eltern.“

Petzer rät außerdem, dass bei der Auswahl eines Anbieters darauf geachtet werden soll, dass sämtliche Trainer staatlich ausgebildet sind. Nur wer diese anerkannte Instruktoren-Ausbildung hat, soll auch wirklich unterrichten dürfen, fordert sie. „Wenn Eltern ihre Kinder abgeben, damit die das Schwimmen lernen, sollten sie erwarten können, dass das auch ein Profi macht“, so die Schwimmverbands-Präsidentin.

Ausbildung und Standards

Nicht zuletzt sei es auch wichtig, Vorgaben für die Gruppengrößen zu schaffen, sind sich die beiden Experten einig. Denn ab einer gewissen Größe müssten mindestens zwei Ausbilder den Kurs abhalten, um die Sicherheit aller Kinder gewährleisten zu können.

Im Schulsport achtet Petzer mittlerweile streng darauf, dass diese Anforderungen konsequent umgesetzt werden. Bei Baby- und Kleinkind-Schwimmkursen hingegen gebe es noch einige Anbieter in Tirol, die dieses Niveau nicht erreichen.

„Teil der staatlichen Ausbildung ist auch der richtige Umgang mit lebenserhaltenden Maßnahmen. Als Schwimmlehrer muss ich wissen, dass Kinder einen anderen Bedarf haben, zum Beispiel eine höhere Herzfrequenz. Auch bei der Wiederbelebung kann man ohne Ausbildung viel falsch machen“, gibt Senfter zu bedenken.

Der Schwimmverband will jetzt ein Merkblatt für Kindergärten und Eltern-Kind-Zentren in Tirol erarbeiten, das den Verantwortlichen zumindest eine Richtlinie in die Hand geben soll, damit sie die Qualität eines guten Anbieters erkennen. „Ein Risiko wird immer bleiben, man kann Unfälle nie zu 100 Prozent ausschließen. Aber man kann dieses Risiko so gut wie möglich minimieren – und das geht nur durch vorgegebene Standards und Ausbildung“, schließt Petzer.