Von Matthias Christler

Innsbruck – Wo bleibt die Internet-Polizei, wenn man sie braucht? Gewalt, Hass und Hetze, das alles wird in sozialen Netzwerken verbreitet, ohne dass der Täter Angst haben muss, von einer Behörde zur Ordnung gerufen zu werden. Natürlich, es gibt Nutzungsbedingungen, Regeln und Gesetze. Darüber gewacht wird kaum. Das Bundeskanzleramt bereitet inzwischen „Selbstverteidigungskurse für Mädchen im Internet“ und eine Meldestelle gegen Hass-Kommentare vor. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Verantwortung, dass die digitale Gesellschaft funktioniert, in die Hände der Nutzer zu legen. Bei weltweit über einer Milliarde täglich aktiven Facebook-Mitgliedern ist es für eine Behörde oder die Betreiber ohnehin unmöglich, die Flut an Inhalten zu kontrollieren.

Also Selbstregulierung. Die hat jedoch einen Haken: Die meisten Nutzer sozialer Medien sind noch nicht reif dafür. Barbara Buchegger von der Plattform saferinternet.at vermittelt an Schulen und in Erwachsenenkursen digitale Kompetenz, wobei sie aus Erfahrung weiß, wer die meisten Probleme bereitet: „Das sind derzeit nicht die Kinder oder Jugendliche. Es sind die Erwachsenen, die, wenn sie frustriert sind, ohne nachzudenken, schnell etwas posten“, sagt die Online-Expertin.

Die älteren Generationen hätten wenig Gefühl dafür, welche Konsequenzen ein Hass-Posting haben könne. „Die Jungen wachsen in sozialen Netzwerken auf, die gehen reifer damit um. Die Erwachsenen aber befinden sich online immer noch in der Pubertät“, stellt sie fest.

Nicht ohne Grund verliert Facebook junge Nutzer an Plattformen wie Snapchat oder Instagram, auf denen sich Inhalte nach einer gewissen Zeit wieder löschen. Dort toben sich die Jugendlichen aus, mit dem Wissen, dass sie die Kommentare oder Fotos, die sie posten, nicht irgendwann wieder einholen werden. Ganz anders die Erwachsenen bzw. Eltern. Die fotografieren völlig ungeniert ihre Babys, egal in welchen Posen und wie viel nackte Haut gezeigt wird, und stellen sie in der Online-Welt zur Schau. Buchegger sieht das äußerst kritisch: „Die Eltern reflektieren gar nicht, was das für die Kinder bedeutet. Solche Bilder können ihnen einerseits später auf den Kopf fallen, andererseits zeigen die Eltern ihrem Nachwuchs, dass es so etwas wie ein Recht auf das eigene Bild nicht gibt.“

Wenn die Eltern, die eine digitale Kultur vorleben müssten, keine Hemmungen haben, Fotos zu teilen, und Kommentare gedankenlos posten, warum sollen die Kinder später anders agieren? Zwar haben diese ein besseres Gespür für soziale Medien, doch die Eltern als Vorbilder prägen eben genauso.

Bei der Eltern-Generation ist für Buch­egger noch etwas auffallend: „Diese schiebt die Verantwortung dafür, was auf den Plattformen passiert, gerne von sich und den Kindern weg.“ Zwar stellt Facebook zu den weltweit 4500 Mitarbeitern, von denen die Inhalte kontrolliert werden, weitere 3000 ein, doch bis ein Inhalt gelöscht wird, vergehen Tage oder Wochen. Wenn überhaupt gelöscht wird. Die Meldungen der Nutzer auf den verschiedenen Plattformen laufen oft ins Leere. Die Löschmitarbeiter bei Facebook entscheiden auf Grundlage von Tausenden Seiten Unterlagen, wie sie mit Postings und Kommentaren – vor allem bei Kindesmissbrauch, Tierquälerei oder Gewaltdarstellungen – umgehen sollen.

Die größte Schwierigkeit bei einem weltweiten Netzwerk wie Facebook sei, so Buchegger, dass jemand über eine Löschung entscheiden muss, der einen anderen kulturellen Hintergrund hat als der Urheber. „In deutschsprachigen Ländern ist zum Beispiel Wiederbetätigung verboten, in anderen Ländern wiederum nicht.“ In den Gemeinschaftsstandards von Facebook wird das nicht geregelt; man müsste den langwierigen Weg über eine Anzeige wählen, um gegen so einen Inhalt vorzugehen. Saferinternet.at erklärt auf seiner Seite, wie man andere Nutzer, deren Fotos oder Kommentare bei den Plattformen direkt meldet.

Was aber ist Hetze? Was ist noch freie Meinungsäußerung? Eine Internet-Polizei wird dem auch in Zukunft nicht nachgehen. Die Nutzer der sozialen Medien werden selbst entscheiden müssen und lernen, sich gegenseitig zu überwachen und problematische Inhalte im Zweifel zu melden.