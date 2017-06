Innsbruck - Neben all den Affären und Aufregungen um Fake News, Twitter-Nachrichten und Peinlichkeiten zeichnet vor allem eines die Präsidentschaft von Donald Trump aus: Dessen Unberechenbarkeit. Nachdem durch den tragischen Tod eines US-Studenten, der vor wenigen Tagen aus der nordkoreanischen Haft entlassen wurde, wieder Öl ins Feuer des schwelenden Konfliktes zwischen den USA und Nordkorea gegossen wurde, fragen sich deshalb jetzt alle: Werden Trump und die Vereinigten Staaten reagieren? Und wenn ja, wie?

Rückblick: Otto Warmbier, ein 22-jähriger Student aus den USA war im Jänner 2016 in Nordkorea festgenommen worden. Er soll während eines Urlaubs in Nordkorea in einem Hotel versucht haben ein Propaganda-Plakat zu stehlen. Die nordkoreanischen Behörden ließen ihn daraufhin verhaften, stellten ihn vor Gericht. Das Urteil: 15 Jahre Arbeitslager.

Vor wenigen Tagen dann eine plötzliche Wendung. Warmbier wurde nach 17 Monaten aus der Haft entlassen, in die USA ausgeflogen. Aber: Der junge Mann lag im Koma. Ärzte in der Klinik der Universität Cincinnati stellten bei ihm schwere neurologische Schäden fest. Ausgelöst möglicherweise durch Sauerstoffentzug. Wodurch diese Schäden, die er vermutlich bereits kurz nach der Inhaftierung erlitt, ließ sich nicht mehr feststellen.

"Sind in der Lage, darauf zu reagieren"



In einer ersten Stellungnahme machte Präsident Trump Nordkorea für den Tod des 22-Jährigen verantwortlich. Er nannte die Regierung in Pjöngjang ein "brutales Regime". Später betonte er die Entschlossenheit der US-Regierung, "derartige Tragödien zu verhindern, denen unschuldige Menschen in den Händen von Regimen zum Opfer fallen, die weder das Recht noch die Regeln grundlegenden menschlichen Anstands achten". Vielsagend fügte er dann hinzu: "Wir sind in der Lage, darauf zu reagieren."

Der republikanische US-Senator John McCain wurde noch konkreter. "Otto Warmbier, ein US-Bürger, wurde vom Kim Jong-un Regime ermordet", teilte der einstige Präsidentschaftskandidat mit. Die USA könnten und sollten es nicht dulden, "wenn eine feindliche Macht einen ihrer Staatsangehörigen umbringt."

Auch der Republikaner Marco Rubio sprach auf Twitter von Mord. Der US-Student hätte niemals wegen eines "dämlichen" Plakates ins Gefängnis gehen dürfen, so Rubio. "Und noch weniger hätte er dafür ermordet werden dürfen." Nordkorea müsse, verlangt der aus Florida stammende Senator, "für seine Brutalität zur Rechenschaft gezogen werden."

"Klare Konsequenzen müssen folgen"



Befeuert wird die Debatte vor allem von konservativen US-amerikanischen Medien. Der News-Sender Fox News forderte in einem Kommentar eine klare Positionierung der US-Regierung. "Nordkorea hat das Leben eines unschuldigen Amerikaners genommen - und es müssen klare Konsequenzen für ihre barbarischen Aktionen folgen. Wenn nicht, wird das Regime glauben, dass ihre Aktionen akzeptabel sind", schreibt der Journalist.

Ob und wie die Vereinigten Staaten reagieren werden, bleibt abzuwarten. Eine militärische Eskalation gilt laut Experten als unwahrscheinlich, aber möglich. Weitere Sanktionen und Restriktionen schon wahrscheinlicher. Besonders die kommenden Stunden und Tage - am Mittwoch gibt es ein Treffen zwischen US-amerikanischen und chinesischen Führungskräften - werden zeigen, was die USA nach Warmbiers Tod unternehmen werden.

Fahrkarte in die Freiheit für weitere Inhaftierte?



Befeuert werden könnten durch den Vorfall die Bemühungen, weitere US-Bürger aus den nordkoreanischen Lagern und Gefängnissen zu holen. Drei US-Amerikaner sind derzeit in Nordkorea inhaftiert. Einen ersten Vorstoß in diese Richtung unternahm am Dienstag die südkoreanische Regierung in Seoul.

Südkorea hat die Freilassung aller im Nachbarland Nordkorea festgehaltenen Landsleute und Amerikaner gefordert. "Nordkorea hält weiter Südkoreaner und US-Bürger fest, es muss sie rasch an ihre Familien zurückgeben", hieß es in einer Erklärung des Büros von Präsident Moon Jae-in am Dienstag.

Moon warf der international isolierten Führung in Pjöngjang in einem Interview vor, die Menschenrechte nicht zu achten. Es sei "bedauerlich, dass Nordkorea die Menschenrechte nicht respektiert, bei denen es sich um universale Normen und Werte handelt", wurde Moon von seinem Büro zitiert. Das Interview mit einem ausländischen Medium sei noch nicht veröffentlicht worden.

Vorerst keine Nordkorea-Reisen für US-Bürger



Auch die Reiseagentur über die Warmbier 2016 seine Reise in das südostasiatische Land gebucht hat, reagierte am Dienstag. Nordkorea-Besuche für US-Touristen wurden aus dem Programm genommen. Das Risiko sei "zu groß geworden", teilte das in China ansässige Unternehmen Young Pioneer Tours am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mit. "Wir werden für US-Bürger keine Reisen mehr nach Nordkorea organisieren."

Die Reiseagentur mit Sitz im chinesischen Xian war 2008 von einem britischen Auswanderer gegründet worden. Als einer der wenigen Anbieter organisierte sie Tauch- und Radtouren in Nordkorea. Young Pioneer Tours warb damit, Touristen an Orte zu bringen, "von denen deine Mutter dich fernhalten will", darunter Nordkorea und der Iran. (TT.com, bfk, APA, AFP, dpa)