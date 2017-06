Von Tamara Stocker

Innsbruck/Pjöngjang – Fünf Maiskörner hat sie geklaut. Dafür wird die sechsjährige Schülerin von ihrem Lehrer bestraft. Er prügelt auf das Mädchen ein. So lange, bis sie tot ist. Der gleichaltrige Shin Dong-hyuk muss alles mit ansehen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass Menschen vor seinen Augen sterben. Später wird er sogar mit ansehen müssen, wie seine Mutter und sein Bruder hingerichtet werden. Seinetwegen.

Nordkorea, im November 1982. Im Straflager Kaech‘on, auch Lager 14 genannt, erblickt Shin Dong-hyuk das Licht der Welt. Doch er wird das Leben nur von seiner dunkelsten Seite kennenlernen. 23 lange Jahre. Bis ihm als bis dato erstem und einzigen Häftling die Flucht aus der Hölle gelingt. Denn im Lager 14 herrscht die „totale Kontrolle“. In diesen Straflagern werden Gefangene zur lebenslangen Zwangsarbeit verurteilt und sterben im Durchschnitt mit 45 Jahren.

Skizzen schildern das Grauen

Anders als in den „revolutionierten Lagern“, auch „Umerziehungslager“ genannt, in denen Gefangene nach fünf bis fünfzehn Jahren wieder freikommen, sofern sie überleben, herrscht in den „absolut geschlossenen Lagern“ keine Hoffnung. Diese Menschen sollen nicht in die Gesellschaft zurückkehren. Der einzige Zweck, sie am Leben zu erhalten, liegt darin, ihre Arbeitskraft bis zum letzten Quäntchen auszubeuten. Wer nicht an Folter oder Unterernährung stirbt, der schuftet sich zu Tode.

Es ist ein Wunder, dass Shin überhaupt lebt. Die meisten Neugeborenen werden lebendig begraben, vielen wird der erste Atemzug gar verwehrt. Denn Schwangerschaften sind in Arbeitslagern verboten. Dabei stehen Vergewaltigungen an der Tagesordnung. Wenn eine Frau ein Kind erwartet, schneiden Wächter ihr den Bauch auf, werfen den Fötus weg und töten die Frau. Das geht aus Skizzen hervor, die der ehemalige Gefangene Kim Kwang Il aus einem Lager schmuggelte. Es gibt viele davon (siehe Bildergalerie). Sie sind Teil eines detaillierten, 372-seitigen Berichts der Vereinten Nationen zur Menschenrechtslage in Nordkorea. Auch ehemalige Gefangene, denen nach ihrer Haftstrafe in einem „revolutionierten Lager“ die Flucht aus dem diktatorischen Land gelang, erzählen von den alltäglichen Gräueln. Der Folter, der Qual. Der Sklavenarbeit. Dem Hunger, den sie leiden mussten. Die Willkür, mit der Mithäftlinge exekutiert worden sind. Der Liebe, die sie nie erfahren durften.

Brandnarben und psychische Wunden

Auch Shin lernt nie, was Liebe bedeutet. Geborgenheit, Mitgefühl, Vertrauen. Das alles ist ihm fremd. Er selbst lebt nur, weil seine Eltern für ihre gute Arbeit mehrmals im Jahr mit Geschlechtsverkehr belohnt werden. Weder zu ihnen, noch zu seinem acht Jahre älteren Bruder hatte er jemals eine Bindung. Darum zögert er auch nicht, seine Mutter und seinen Bruder ans Messer zu liefern.

Denn das ständige Hungern raubt ihm den Verstand. Als Kind stiehlt seiner Mutter das Essen; Kohlsuppe und Maisbrei. In den 23 Jahren in denen er im Lager lebt, gibt es nie etwas anderes. Zur Strafe schlägt ihn seine Mutter mit Hacken und Schaufeln. In seiner Not isst er Ratten, Frösche und Insekten. Verrat ist die Hoffnung vieler Gefangener, mit Nahrung belohnt zu werden. Als Shin eines Tages die Fluchtpläne seiner Mutter und seines Bruders belauscht, hat er zunächst Angst, als Mitwisser bestraft zu werden. Gleichzeitig wittert er eine Chance. Er erzählt einer Lageraufsicht von dem Gespräch. Der Wärter verspricht ihm mehr Essen und die Ernennung zum Klassensprecher.

Sein Funken Hoffnung wird jäh im Keim erstickt. Der Wärter schwärzt Shin als Mitwisser an, er selbst will den Fluchtplan aufgedeckt haben. Shin landet in einer unterirdischen Zelle, wo er nicht aufrecht stehen und nicht ausgestreckt liegen kann. Sieben Monate wird er dort Höllenqualen erleiden. Er wird komplett ausgezogen, an Händen und Beinen gefesselt und an der Decke der Zelle aufgehängt. Die Wärter zünden unter seinem Rücken ein Feuer an und bohren einen spitzen Haken in seine Haut, damit er sich nicht bewegen kann. Noch heute hat Shin Narben von den Brandwunden und anderen Verletzungen. So wurde ihm etwa der Mittelfinger abgehackt, als er beim Arbeiten versehentlich eine Nähmaschine fallen ließ.

„Die Wärter durften uns schlagen und töten - das war eben so“

Wenige Tage nach seinem 14. Geburtstag wird Shin aus dem Folterknast entlassen. Die Wärter bringen ihn und seinen ebenfalls geschundenen Vater auf ein abgeerntetes Weizenfeld, auf dem ein Galgen aufgestellt ist. Shin ist sich sicher, jetzt sterben zu müssen. Doch es sind seine Mutter und sein Bruder, die hingerichtet werden. Shin muss alles mit ansehen. Er ist überzeugt, dass sie den Tod verdient haben. Später, in Freiheit, werden ihn Albträume plagen. Erst in einer Psychiatrie in Südkorea wird ihm die Tragweite seines Handels bewusst.

Während seiner Gefangenschaft macht Shin seine Eltern für sein Leid verantwortlich. Die Lagerwärter bläuen ihm von klein auf ein, dass seine Eltern Verräter sind und er sein ganzes Leben arbeiten muss, um ihre Schuld zu begleichen. Auch seinen Kindern hätte dasselbe Schicksal erwartet. Staatsgründer Kim Il-Sung hat zu der sogenannten „Erbsünde“ folgendes Gesetz formuliert: „Klassenfeinde müssen ohne Ansehung der Person bis ins dritte Glied ausgemerzt werden.“

In den 23 Jahren Gefangenschaft war es Shin nie in den Sinn gekommen, das, was er erlebt, zu hinterfragen. „Ich kannte es ja nicht anders. Die Wärter dürfen uns schlagen und töten – das war einfach so“, wird er Jahre später im Bericht der Vereinten Nationen zitiert. Shin ist heute 34 Jahre alt, lebt mittlerweile in den USA und versucht als Menschenrechtsaktivist, auf die verheerenden Zustände in Nordkorea aufmerksam zu machen.

Shin musste nicht nur selbst viel Leid ertragen, sondern auch mitansehen. Er sah, wie sich Mitgefangene mit vergiftetem Wasser wuschen. Viele gleichaltrige Kinder starben bei gefährlichen Bauarbeiten. An manchen Tagen waren es zwei, an anderen acht Kinder. Sie wurden einfach liegen gelassen. Denn Mitgefühl gibt es in der Hölle nicht. Als Shins Tante es wagte, um ihre zu Tode vergewaltigte Tochter zu trauern, verschwand auch sie für immer.

2005 gelang Shin die Flucht durch einen Hochspannungs-Elektrozaun. Sein einziger Freund starb durch einen Stromschlag. Er robbte sich über den Körper seines toten Freundes in die Freiheit. Erst dort hat er gelernt, ein Mensch zu sein.