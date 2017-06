Von Karin Leitner und Michael Sprenger

Wien — Es tut sich etwas im Staate Österreich. Nicht in der Öffentlichkeit, abseits derer spielt es sich ab. Es ist nichts Gutes für das Land — und die Demokratie. Immer mehr Politiker versuchen immer öfter, kritischen Journalismus zu unterbinden. Auf unterschiedliche Weise machen sie das, mitunter plump, meist subtil. Nicht nur der Interview-Stil von ZiB2-Mann Armin Wolf missfällt Volksvertretern zusehends — weil dieser ORF-Moderator keine Monologe zulässt, hinter- und nachfragt. Also das tut, was ein Journalist tun muss. Was folgen kann, wenn einem Politiker missfällt, dass er nicht nur seine Botschaften platzieren darf, hat der scheidende niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) live im ORF-Studio wissen lassen. Erzürnt ob Wolfs Fragen zu seiner umstrittenen Privatstiftung donnerte Pröll: „Das kommt ohnehin noch zu Ihrem Chef!" Über Artikel und Kommentare in Zeitungen und Magazinen wird ebenfalls lamentiert. Und so wird auch in Printredaktionen interveniert.

1. Intervention ganz oben: Umfassende Recherchen in der Medienbranche haben ergeben: Nicht mehr Pressesprecher beschweren sich beim Autor über Geschriebenes. Beim Chefredakteur wird angerufen; oft greift der Politiker selbst zum Telefon. Druck machen ist die Devise. Hoffend, dass dieser weitergegeben wird. An Ressortleiter und Redakteure. Die höchste Stufe dieser Unsittlichkeit: die Drohung. Werde weiterhin nicht im Sinne der Partei oder eines ihrer Proponenten berichtet, werde von dieser oder einer ihr nahestehenden Organisation nicht mehr inseriert. Das Kalkül: In Zeiten, in denen es auch in den Medienhäusern finanziell eng ist, könne auf keine Geldquelle verzichtet werden.

2. Vordergründige „Hintergrundgespräche": Hintergrundgespräche gibt es seit Langem. Der ursprüngliche Zweck: In kleiner Runde redet ein Politiker offen über sein Tun, seine Pläne — auch, um dafür zu werben. Zitiert werden darf das Gesagte nicht. Es ist vertraulich. Was einst sparsam eingesetzt wurde, ist mittlerweile inflationär. Viel Hintergründiges gibt es bei diesen Zusammenkünften nicht mehr. Etwas anderes steht im Vordergrund: Zu einer Pressekonferenz geht jener Journalist, den die Redaktion dort haben will. Zu „Hintergrundgesprächen" lädt der Veranstalter ein. Nicht allgemein, sondern bestimmte Redakteure. Vermeintlich solche, deren Berichterstattung über die jeweilige Causa nicht negativ ist. Vertraulich ist das Ganze nämlich nicht mehr. Es soll darüber geschrieben werden. Und so ist ein Redakteur der APA, der heimischen Presseagentur, ebenfalls zugegen. Zusehends wird auch danach getrachtet, sich bei einem Interview auszusuchen, welcher Redakteur es führt.

3. Exklusiv für fast alle: Einst bekam ein Medium eine Geschichte von einem Politiker oder einer Partei: Ein inhaltliches Begehren etwa wurde verkündet. „Exklusiv-Story" wird das genannt. Mittlerweile wird versucht, mehreren Zeitungen ein und dasselbe am selben Tag zu „verkaufen" — exklusiv.

4. Ins rechte Bild rücken: Dass die Bildsprache besonders wichtig ist, weiß auch jeder Politiker. Und so kam es immer wieder vor, dass sich welche in Redaktionen über ein Foto beklagten: Unvorteilhaft sei dieses für sie. Weil es „Ich-wünsche-sie-spielen" nicht spielt, wurde eine Methode ersonnen, um mitentscheiden zu können. Spitzenpolitiker haben eigene Fotografen an der Seite, die Schönbilder von ihren Auftritten liefern. Solche, die der Inszenierung des Auftraggebers dienen. Das Kalkül: Da Redaktionen nicht bei jedem Termin mit einem Fotografen vertreten sind — schon gar nicht bei Dienstreisen im Ausland — bzw. ein solcher nicht erwünscht ist, sind die Journalisten auf die Haus- und Hofaufnahmen angewiesen.

5. Schriftlich statt spontan: Stetig beliebter wird bei immer mehr Politikern der Schriftverkehr mit Journalisten. Ehemals waren Stellungnahmen via Mail zu einem Thema die Ausnahme. Etwa weil keine Zeit war, sich Face to Face oder telefonisch zu äußern. Neuerdings ist Vorgefertigtes bei manchen der Politi­kerzunft obligat. Nicht nur der Zeitersparnis wegen. Sie sehen einen großen Vorteil in dieser Art von Kommunikation: Lästige Zwischen- und Nachfragen bleiben ihnen erspart.

6. Botschaften ungefiltert: Durch die sozialen Medien wird Politikern ermöglicht, sich der medialen Einordnung und Kontrolle zu entziehen. In den Kanälen Facebook und Twitter können sie ihre Botschaften unter die Leut' bringen — ungefiltert. Angesichts der Nationalratswahl am 15. Oktober wird sich all das in den kommenden Monaten wohl verstärken. Für alle Parteien geht es um viel. SPÖ, ÖVP und FPÖ rittern um den ersten Platz — damit um das Kanzleramt. Die Grünen müssen fürchten, ob dieses Dreikampfes nicht wahrgenommen zu werden, die NEOS, nicht wieder in das Hohe Haus einzuziehen. Um Begehrlichkeiten der Stimmenfänger zu trotzen, bedarf es selbstbewusster Redaktionen und deren Chefs. Solcher, die unbeirrt das machen, was ihr Handwerk ist: zu beschreiben und zu bewerten, was Mächtige und auch nicht so Mächtige treiben. Korrektiv zu sein. Im Sinne der Demokratie.