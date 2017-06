Tulfes – Naturschutzrechtlich wird es für die geplante 10er-Einseilumlaufbahn am Glungezer kein Problem geben. Sie soll den in die Jahre gekommenen Doppelsessellift nach Halsmarter ersetzen. Nach der Verhandlung dürfte das Projekt zumindest behördlich auf Schiene sein. Die Kosten für die Sektion 1 werden mit 6,7 Mio. Euro beziffert, die 20 Umlandgemeinden sollen sich je nach Größe mit 2,2 Mio. Euro daran beteiligen. So weit, so gut. Doch es ruckelt am Glungezer, die Stimmung in den Gemeinderäten gegenüber den Ausbauplänen gilt als „kritisch positiv“.

Trotz erster gefasster Gemeinderatsbeschlüsse für eine finanzielle Beteiligung gibt es Bedenken. Schließlich wird der Ruf nach einem Gesamtkonzept, das über die neue Gondelbahn hinausgeht, immer lauter. „Deshalb habe ich auch für Montag eine Sitzung mit den Bürgermeistern einberufen“, sagt der Tulfer Ortschef und Geschäftsführer der Glungezerbahn Martin Wegscheider. Deshalb werde in der Sitzung eine Weichenstellung erfolgen, wie es letztlich mit der Modernisierung im Skigebiet oberhalb von Tulfes weitergeht. Wegscheider forciert ebenfalls ein Gesamtkonzept, gleichzeitig hofft er auf ein Bekenntnis der Bürgermeister zum Naherholungsgebiet Glungezer. Die Sitzung am Montag bezeichnet er als Weichenstellung.

Woran hakt es derzeit? Die umliegenden Bürgermeister wollen sich nicht nur auf die neue Gondelbahn konzentrieren, wobei es hier bereits kritische Stimmen gibt, ob nicht eine 10er-Gondel zu groß dimensioniert sei. Für sie geht es auch um die Sektion 2 ab Halsmarter. Diese müsste auch dringend miteinbezogen werden, heißt es. Und ein weiterer Punkt betrifft die Beschneiung. Wegen Schneemangels gingen die Lifte am Glungezer heuer erst am 14. Jänner in Betrieb, unterm Strich bilanzierten die Verantwortlichen mit einem Minus von 300.000 Euro.

Zum geforderten Gesamtkonzept zählen überdies die Weginfrastruktur, das Entwicklungskonzept im südöstlichen Mittelgebirge, die Verbindung zum Patscherkofel und ein mittel- bis langfristiger Businessplan. (pn)