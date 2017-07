Innsbruck – Im Tiroler ÖVP-Bauernbund brodelt es, die ständigen Attacken von Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl (VP) habe man satt, heißt es unter den Funktionären. Einmal mehr geht es um die Listenerstellung für die Nationalratswahl, obwohl die Reihung am Stimmzettel durch das neue Vorzugsstimmensystem am 15. Oktober ohnehin durcheinandergewirbelt werden dürfte. Hörl fordert mit Vehemenz ein sicheres Mandat, der Spitzenplatz auf der Landesliste ist jedoch für Landwirtschaftsminister An- drä Rupprechter reserviert.

Zuletzt gab es deshalb sogar Überlegungen, dass Nationalrat Hermann Gahr nicht in seinem Heimatwahlkreis Innsbruck-Land und Schwaz antreten, sondern an dritter Stelle der Landesliste kandidieren sollte. Der Zillertaler Franz Hörl könnte dann über dieses Wahlkreismandat in den Nationalrat einziehen. „Mit solchen Spekulationen muss jetzt endlich Schluss sein, auch mit dem ständigen Hochschaukeln Bauern gegen Wirtschaft“, übt Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger scharfe Kritik.

Für den Kammerchef muss Gahr gesetzt sein. „Seit Jahren hat er bewiesen, was es heißt, ein Vertreter aus der Region zu sein. Das dokumentieren auch seine Vorzugsstimmen.“ Hechenberger fordert demnach ein Machtwort von ÖVP-Chef und LH Günther Platter, „bevor noch mehr Porzellan zerschlagen wird“. Die ÖVP-Bünde müssten schließlich daran interessiert sein, gemeinsam etwas zusammenzubringen. „Gahr kommt zwar aus dem Bauernbund, aber als Nationalrat wirkt er über die Bünde hinaus. Er ist ein überbündischer Abgeordneter.“ Jahrelanger Einsatz für die Bevölkerung sollten in der ÖVP neu auch noch etwas zählen, fügt Hechenberger hinzu.

Nicht nur im Bauernbund macht sich Unmut breit. Die Partei versucht bereits seit Tagen, den wortgewaltigen Wirtschaftsbundobmann einzufangen, damit dieser nicht über seine Ambitionen stolpert. Denn entscheidend würden diesmal die Vorzugsstimmen sein, nicht die am 16. August beschlossene Reihung. „Die Bevölkerung soll selbst entscheiden können, von wem sie auf Bund-, Landes- und Gemeindeebene vertreten werden möchte“, so Platter. (pn)