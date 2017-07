Innsbruck – Eigentlich war „Wetten, dass ..?“ Geschichte, über die es viele Geschichten zu erzählen gab. Frank Elstner hatte das Wett-Spektakel, in dem sich kreative Kandidaten und internationale Stars die Klinke in die Hand gaben und Karl-Heinz Böhm den Grundstein für die Hilfsaktion „Menschen für Menschen“ legte, erfunden. Sein in schrille Anzüge gewandeter Nachfolger Thomas Gottschalk machte daraus einen familientauglichen Straßenfeger, der im Lauf­e der Jahre jedoch zusehends an Strahlkraft verlor. Der tragische Unfall von Wett-Kandidat Samuel Koch markierte dann das Ende einer TV-Ära: Ein geknickter Gottschalk gab Ende 2011 die Moderationskärtchen ab, sein gelackter Ersatz Markus Lanz konnte nie wirklich mit ihnen hantieren. Im Dezember 2014 hatte es sich deshalb ausgewettet. Geplantermaßen für immer.

Doch hinter den Kulissen des ZDF bastelt man nun offenbar an einer Neuauflage der Samstagabend-Show, die im September ein Mini-Comeback feiert. Wie die TT berichtete, kehrt Gottschalk im Rahmen der vierteiligen ZDF-Show „Wir lieben Fernsehen“ wieder zu seinen Wettwurzeln zurück. Und lässt in einem vierminütigen Show-Dacapo Johannes B. Kerner und Steven Gätjen an Kakteen lecken. Die stachelige Degustation könnte aber nur das Vorspiel zu einem groß angelegten Revival des eingemotteten Unterhaltungsdampfers sein.

Laut Bild-Zeitung wird nämlich ernsthaft darüber nachgedacht, „Wetten, dass ..?“ wieder ins Programm zu nehmen. Doch daran scheiden sich beim ZDF offenbar die Geister: Während Intendant Thomas Bellut für eine Neu­auflage ist, glaubt Programmchef Norbert Himmler demnach, dass dieses Fernseh-Kapitel endgültig auserzählt ist. Dem Vernehmen nach sucht man senderintern trotzdem bereits nach möglichen Locations für eine Sommer-Ausgabe der Show. Und wer würde die Moderationskärtchen halten? Im Raum steht natürlich Thomas Gottschalk, der zuletzt keinen richtigen TV-Erfolg mehr landen konnte, sich vorerst aber in Schweigen hüllt.

Jan Böhmermann ist da gesprächiger. Der Satiriker, der „Wetten, dass ..? im Vorjahr in seinem „Neo Magazin Royale“ durch den Kakao zog, meinte via Facebook. „Bekanntes Format, neuer Moderator! Was auch immer Gottschalk mit meiner Show vorhat: Meinen Segen hat er.“ (fach)