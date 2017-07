Von Anita Heubacher

Innsbruck – In der Zeile verrutscht und schon ist der Fehler passiert: Ex-Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle ist nicht, wie berichtet, Schlusslicht, sondern mit 50 Redebeiträgen im Mittelfeld der Tiroler Nationalräte zu finden. 21 Redebeiträge hatte Töchterle in der Gesetzgebungsperiode davor, als er Minister war. Falsche Zeile, falsches Resultat. Platz 7 statt Platz 13 für Töchterle. So ist es richtig. Die rote Laterne geht daher an die Grünen-Abgeordnete Berivan Aslan mit 37 Redebeiträgen, Vorletzter ist Johannes Rauch von der ÖVP mit 41. Max Unterrainer von der SPÖ mit 47 Redebeiträgen ist Vorvorletzter.

Auf den Stockerlplätzen bleiben Peter Wurm von den Freiheitlichen mit 88 Redebeiträgen, Georg Willi von den Grünen mit 83 und Hermann Gahr mit 67 Redebeiträgen in der abgelaufenen Gesetzgebungsperiode.

Was ÖVP-Mitglieder noch beschäftigt, ist die kommende Legislaturperiode. Im Rennen um den Listenplatz 1 in Tirol vergeht kein Tag ohne Aufregung. In einer E-Mail an seine Wirtschaftsbund-Mitglieder stellt Obmann Franz Hörl klar, „dass es mir um eine ordentliche Vertretung der Wirtschaft in allen Ebenen und erst dann um eine Funktion für mich geht“. Von Rückzug aber keine Rede. Hörl wird für vieles gehandelt: für den Landtag, für die Landesregierung, als neuer Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer und als Nationalrat. Allerdings will sich der Wirtschaftsbund nicht damit abfinden, dass Minister Andrä Rupprechter von der Parteileitung auf Platz 1 auf der Landesliste und im Wahlbezirk Kufstein-Kitzbühel gesehen wird. Vier Spitzenpositionen, die mit drei Bauernbündlern und einer Vertreterin des Arbeitnehmerflügels besetzt würden, schreibt Hörl in einer E-Mail an die Parteileitung. Dies sei kein Signal. „Wenn wir dies nicht verstehen, sondern nur darauf schauen, eine bestimmte Interessengruppe über die Maßen und mit allen Mitteln an der Macht zu halten, dann haben wir uns auch leider keinen Erfolg verdient.“

Hauptgeschäftsführer Martin Malaun verweist an der Stelle immer auf die Wahlkommissionen, die am 16. August in der Parteizentrale tagen. Dort werden die Reihungen auf den Listen vorgenommen. Neu in der ÖVP ist der Reißverschluss und das abgeänderte Vorzugsstimmenmodell.

Ausdrücklich begrüßt wird der Reißverschluss, dass sich also Frau und Mann auf der Liste abwechseln müssen, von Frauenbund-Chefin Elisabeth Pfurtscheller. Sie will über den Wahlkreis Oberland wieder in den Nationalrat einziehen. „Auf Platz 2 der Landesliste wird daher eine zusätzliche Frau positioniert“, sagt sie. Die Konkurrenz durch JVP-Obmann Dominik Schrott im Oberland nimmt Pfurtscheller „sportlich“. Sie ist überzeugt, genug Vorzugsstimmen zu bekommen, damit Schrott sie nicht überholen kann. Alle Kandidaten lässt die Parteileitung ein Fairnessabkommen und den Mandats- verzicht unterzeichnen.