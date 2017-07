Innsbruck - Nach der aktuellen Auswertung der ÖWA Plus für das 1. Quartal 2017 liegen wieder Rekordwerte für die Tiroler Tageszeitung Online vor. Mit einer monatlichen Reichweite von 50,3 Prozent führt die TT.com auch diesmal wieder das Ranking unter allen digitalen Einzelangeboten in Tirol an, gefolgt von orf.at mit 48,9 %, willhaben.at mit 39,6 % und krone.at mit 29,4 %. Der standard.at kommt in Tirol lediglich auf 28,5 % Reichweite. Nur in Tirol und Vorarlberg sind es im Übrigen die heimischen Tageszeitungen, die das regionale Online-Ranking anführen.

Insgesamt besuchten 543.000 Nutzer im Monat die TT.com, auf das digitale Gesamtangebot der Moser Holding griffen erstmals über 600.000 User zu.

27 Prozent mehr tägliche Zugriffe

Besonders bei den täglichen Nutzern konnte TT.com stark zulegen: Tirolweit klickten heuer im 1. Quartal 92.000 auf das Nachrichtenportal, was einer Steigerung von 27 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 entspricht.

Hermann Petz, Vorstandschef der Moser Holding, freut sich über die neuen Erfolgszahlen: „Es ist uns gelungen, die Tiroler Tageszeitung auch Online als die erste Informationsquelle in Tirol zu etablieren. In Kombination mit der Tatsache, dass es auch einen allgemeinen Trend in Richtung gedrucktes Zeitungs-Erlebnis gibt, sehe ich die Zukunftsperspektive für die Marke TT mit größtem Optimismus“, so Petz.

TT-Chefredakteure Luis Vahrner und Mario Zenhäusern: „Anhand der enorm hohen Zugriffszahlen auf unsere News-Seiten, aber auch auf Live-Blogs oder unseren TT-WhatsApp-Dienst sehen wir, dass wir im Netz vor allem durch Aktualität, Relevanz und Regionalität punkten“, so die Redaktionschefs, die auch in der digitalen Berichterstattung einige Pfeile im Köcher haben: „Freuen Sie sich auf einen heißen Wahlherbst 2017 mit so manchen Online-Innovationen.“

Quelle für alle angeführten Werte: ÖWA PLUS, Erhebungszeitraum 1. Quartal 2017, Internetnutzer in Tirol für einen durchschnittlichen Monat bzw. durchschnittlichen Tag (Mo-Fr), max. Schwankungsbreite +/- 1,1 %