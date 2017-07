Innsbruck — Die Zeiten kühlerer Tage sind wieder vorbei: Sehr heiße Luft aus Nordafrika leitet die nächste Hitzewelle ein. Am Donnerstag, am vorläufigen Höhepunkt, sind laut dem Wetterdienst Ubimet vor allem im Osten und Südosten bis zu 36 Grad möglich. Dazu wird es auch in Tirol zunehmend schwül und vor allem im Bergland entladen sich zahlreiche, teils heftige Regenschauer und Gewitter. Neuerlich besteht dabei Unwettergefahr.

Sehr warm verlaufen dann auch wieder Nächte, vielerorts stehen Tropennächte, bei denen die Temperatur nicht unter 20 Grad abkühlt, an. Kaum kühler ist es auf den Bergen mit bis zu 10 Grad in 3.000 m, das große Schmelzen auf den Gletschern geht also weiter.

Von Tag zu Tag wird es heißer

24,4 Grad in Bad Radkersburg war am vergangen Samstag der österreichische Höchstwert, in vielen Regionen wurde allerdings selbst die 20-Grad-Marke nicht erreicht. „In den kommenden Tagen werden diese Temperaturen nicht die Höchst- sondern die Tiefstwerte sein", sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Die nächste, mittlerweile dritte Hitzewelle des Sommers, steht an."

Von Tag zu Tag wird es heißer, am Donnerstag erreicht die Hitze dann mit bis zu 36 Grad ihren Höhepunkt. Besonders heiß wird es dabei von der südlichen Steiermark bis nach Niederösterreich und Wien. Auch in Tirol scheint häufig die Sonne, im Bergland muss man an den Nachmittagen aber mit zahlreichen und kräftigen Gewittern rechnen. Stellenweise kann es wieder zu Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Zum Teil ist es drückend schwül. Ab Freitag wird es zwar mit maximal 33 Grad weniger heiß, dafür weiterhin schwül und gewittrig.

Frostgrenze steigt auf über 4.000 Meter

Selbst auf den Bergen muss man für echte Abkühlung hoch hinaus: In 3.000 m werden bis zu 10 Grad erreicht, in 2.000 m gar bis zu 18 Grad. Die Frostgrenze steigt wieder auf über 4.000 Meter an, also über die höchsten Gipfel hinaus. Der Neuschnee des vergangenen Wochenendes, am Dachstein-Gletscher wurden immerhin fast 20 Zentimeter gemessen, schmilzt rasch wieder dahin. Damit geht die in diesem Jahr außergewöhnlich starke Gletscherschmelze nahezu unvermindert weiter. (TT.com)