Von Alois Vahrner

Innsbruck — Worauf bei der Urlaubsreise aufzupassen ist, haben wir in einigen wesentlichen Punkten mithilfe von Reise- und Rechtsexperten zusammengefasst:



1. Verkehrsstaus: Der ÖAMTC rechnet in diesem Sommer wieder mit insgesamt 600 Staus auf Österreichs Reiserouten (in Tirol vor allem auf der Fernpass-Strecke, am Grenzübergang Kufstein, an der Mautstelle Schönberg, eventuell am Brenner und an der Arlberg-Strecke). Mit der Wiedereinführung von Grenzkontrollen sei auch die Zahl der Staus kräftig angestiegen, vor allem Kroatien-Reisende seien zusätzlich von strengeren Grenzkontrollen in Slowenien (der Schengen-Außengrenze) betroffen. In den kommenden Wochen sind mit den Ferien in großen deutschen Bundesländern mehrere Stauwellen zu erwarten. Fahrten in der Nacht könnten ein Ausweg sein, ebenso an den Mautstellen die meist schnelleren Spuren für Videomaut- und Kreditkartenbezahlung.

2. Verspätungen mit Flugzeug oder Bahn: Im Flugverkehr kommt es gerade auch in der Urlaubssaison immer wieder zu Verspätungen, Überbuchungen oder Annullierungen von Flügen. Die Fluggäste haben in diesen Fällen jedoch gemäß EU-Fluggastverordnung Rechte auf Entschädigung (neben Geld eventuell auch Essen, Getränke, oder einen Hotelaufenthalt), bei Ausfall auf Rückerstattung des Flugpreises bzw. schnellstmögliche Umbuchung, so die AK. Bei Pauschalreisen können Kunden bei Flugverspätungen, die über vier Stunden hinausgehen, eine Reisepreisminderung vom Reiseveranstalter verlangen. Bei Zuverspätungen ab 60 Minuten besteht Anrecht auf eine Entschädigung von 25 %, ab 120 Minuten von 50 % des einfachen Fahrpreises. Bei Zugausfällen gibt es den Fahrpreis retour, wenn nicht ein anderer Zug genommen wird.

3. Reisemängel: Das gebuchte Hotel ist überbucht und man kommt in eine Absteige, statt „feinem Sandstrand" findet man eine Felsenbucht, man wird von Baulärm gequält und was es sonst noch an regelmäßigen Beschwerden gibt. Es gilt der Grundsatz der Prospektwahrheit: Alles, was der Reisepros­pekt beschreibt oder mit bunten Fotos bebildert, gilt laut Verein für Konsumenteninformation als zugesagte Eigenschaft einer Pauschalreise. Der Reiseveranstalter muss dafür einstehen, die Kunden haben ein Recht auf Gewährleistung. Sie sollten gleich vor Ort Verbesserung einklagen und Mängel (etwa mit Fotos oder Namen und Adressen von Leidensgenossen) dokumentieren. Zurück in der Heimat, können die Urlauber gemäß Frankfurter Liste eine Preisminderung beim Veranstalter geltend machen. Seit 2004 sind auch immaterielle Schäden für entgangene Urlaubsfreude zu ersetzen, bei groben Folgen gibt es auch Schadenersatz, Heilungskostenersatz und/oder Schmerzengeld.

4. Auto-Mitführpflichten: Ist man als Lenker auf österreichischen Straßen unterwegs, gehören Warnweste, Warndreieck und Verbandszeug zur Pflichtausstattung im Fahrzeug. Laut ÖAMTC sollte man sich aber bei Fahrten ins Ausland zusätzlich informieren, was im jeweiligen Land gilt. Bei Nichtbeachtung drohen teils empfindliche Strafen. Eine Tragepflicht von Warnwesten besteht in den meisten Ländern, könne aber unabhängig von einer Mitführpflicht verordnet sein. Dies sei etwa in Italien, Kroatien, Bulgarien, Polen, Ungarn und Luxemburg der Fall. Wird der Fahrzeuglenker hier ohne Warnweste gestoppt, sei das straffrei. Hat er aber einen Unfall und legt beim Verlassen des Fahrzeugs keine Warnweste an, muss er Strafe zahlen.

In einigen Ländern wie der Türkei und Zypern müssen zwei Warndreiecke mitgeführt werden. In Serbien, Montenegro, Tschechien, Kroatien, Albanien und Frankreich ist das Mitführen von Ersatzlampen vorgeschrieben (für Leuchtmittel, die man selbst austauschen kann, also nicht für Xenon- oder LED-Leuchten). In der Slowakei, in Tschechien, Ungarn, Montenegro, Serbien und Spanien gehört ein Ersatzreifen zur verpflichtenden Grundausstattung. Ist er nicht serienmäßig vorhanden, muss stattdessen ein Reparaturset oder ein Reparaturspray mit an Bord sein.

Ein Feuerlöscher ist unter anderem im Baltikum, in Bulgarien, Griechenland, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland und in der Türkei Teil des mitzuführenden Sortiments. In Serbien und Montenegro ist der Europäische Unfallbericht ein Muss an Bord. Aber auch bei Reisen in andere Länder sollte das Formular mitgeführt werden.

5. Alkohol-Regeln: In Tschechien, der Slowakei und Ungarn gilt für alle Autofahrer 0,0 Promille. In Polen dürfen Lenker mit mehr als 0,2 Promille nicht mehr hinters Steuer. Deutschland, Italien, die Schweiz und Slowenien haben, wie Österreich auch, eine Promillegrenze von 0,5. Besonders aufpassen sollten junge Fahrer und Fahranfänger während der Probezeit. In Deutschland beispielsweise dürfen alle Personen unter 21 Jahren überhaupt keinen Alkohol konsumiert haben, wenn sie fahren. In Slowenien und Italien gilt 0,0 Promille für alle Fahrer, die ihren Führerschein kürzer als zwei bzw. drei Jahre besitzen.

6. Mauten und Sprit: In vielen Urlaubsländern ist Treibstoff teurer als in Österreich, etwa in Italien, Deutschland und der Schweiz Eine Vignettenpflicht für Pkw und Motorräder gilt neben Österreich auch in Slowenien und in der Schweiz. In Tschechien und in Bulgarien müssen nur Pkw eine Vignette kleben, Motorräder sind ausgenommen. Ein elektronisches Vignettensystem (­E-Vignette) gibt es zurzeit in Ungarn, Rumänien und in der Slowakei. Streckenmauten nach gefahrener Distanz haben etwa Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Serbien, Spanien und die Türkei.

7. Handy-Roaming: Seit 15. Juni gibt es keine Zusatzgebühren mehr fürs Telefonieren, SMS-Verschicken oder Surfen mit dem Handy (Datenroaming) — in den EU-Ländern, in Liechtenstein, Norwegen und Island, nicht aber in der Schweiz und auch nicht auf Kreuzfahrtschiffen und in Flugzeugen. Für Anrufe von Österreich aus ins EU-Ausland gelten weiterhin die hohen Auslandsgebühren, sie gelten nicht als Roaming.

8. Pässe nötig? Reisende müssen sich in der EU und auch innerhalb des Schengen-Raumes immer und überall mit Pass bzw. gültigem Personalausweis ausweisen können. Ein Führerschein ist kein gültiges Reisedokument, den Personalausweis akzeptieren zurzeit 40 europäische Länder. Auch Hunde oder Katzen brauchen einen „Pass": den EU-Heimtierausweis für alle Auslandsreisen, erhältlich beim Tierarzt.